25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ilk olarak 11 Mart'ta görüldü. O tarihten bu yana 2 bin 600 yurttaşımız hayatını kaybederken, 21 bin 737 hasta ise iyileşerek sağlığına kavuştu. İyileşen binlerce hastadan biri de 93 yaşındaki Ayşe Duman'dı. Birçok kronik hastalığı bulunmasına rağmen Kovid-19'u yenen Ayşe Nine'nin yaşadıklarını oğlu Süleyman Duman (44) HABERTÜRK'ten Alper Uruş'a anlattı.
"ANJİYO OLMUŞTU ASTIMI VARDI"
"Annem 1927 doğumlu ve 93 yaşındaydı. Kendisi 14 yıl önce, 3 yıl arayla anjiyo olmuştu. 30-40 yıldır da astım ve bronşiti vardı. Bizim olayımız, ayıdan kaçarken kurda çarpmak gibi bir şey oldu. Ateş ve öksürük şikayetlerinin ardından annemi, 21 Mart'ta, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürdük. 22 Mart'ta anneme koronavirüs testi yapıldı ve 23 Mart'ta pozitif olduğunu öğrendik.
"SEVDİKLERİMİZ YAKINIMIZA GELEMEDİ"
Evde 6 çocuk, 1 eş, ben ve annemle birlikte 9 nüfusuz. Annemi hastaneye yatırdıktan sonra 1.5 yaşındaki çocuğumda da benzer şikayetler çıkınca ben hastaneyi aradım. Ona da test yapıldı ve eşimle çocuk başka bir yerde, ben 5 çocukla evde, annem de yoğun bakımda kalmaya başladık. Bizi seven, bizim de sevdiğimiz insanlar virüs bulaşır diye korkudan yakınımıza gelemedi.
(Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Tamer Gülsu, Ayşe Duman'ı ziyaret etti. Fotoğraf: İHA)
"YAŞADIĞIM SEVİNCİ ANLATAMAM"
Çocuğa yapılan test negatif çıktı. Dahası evde de annemden başka pozitif çıkan olmadı. 31 Mart'ta hastaneden aradılar. Allah içimi biliyor; hem yaşı hem de kronik hastalıkları nedeniyle ben ümidimi kesmiştim. Annemin durumunun iyi olduğunu söylediklerinde birkaç eşya alıp servise çıkaracaklarını düşünerek hastaneye gittim. Oradaki hemşire 'Annenizi eve götürebilirsiniz' dediğinde yaşadığım sevinci ben size anlatamam. Bunun üzerine, 31 Mart'ta da annemi taburcu ettik.
"KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYORUZ"
Başhekim Op. Dr.Tamer Gülsur, 'Korkmayın ama bayrama kadar da yanına hiç kimseyi yaklaştırmayın' dedi. Annem 22 gündür evde. Bir küçük odamızı ona verdik ve yanına kimseyi yaklaştırmıyoruz. Şimdi Ramazan Bayramı'nda inşallah çifte bayram yapmayı bekliyoruz. Annemin hastalıkları ve yaşı nedeniyle, baştabibimiz de tedaviye başladığımız dönemde 'Ben bile çok ümitli değilim ama biz her şeyi yapacağız' demişti.
"YÖRÜK OLDUĞU İÇİN DE GÜÇLÜ"
Annem fiziksel olarak zayıf ama eski topraktır. Bence Yörük olması nedeniyle de güçlü ve o sayede böyle bir hastalığı 10 günde atlatmayı başardı. Şu an sağlığı iyi ancak konuştuğunda çabuk yoruluyor. Ayağa kalkamıyor. Hastalıktan önce ayakta namazını kılabiliyordu. Bugüne de bin şükür durumlar ortada bir sürü insan hayatını kaybediyor. Ben bir süre sonra annemin ayağa kalkacağını da düşünüyorum.
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"ANNEMİ ARAYIP KANDİL KUTLADILAR"
Size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Annem taburcu olduktan 3 gün sonra bizi hastaneden aradılar ve bir hemşire annemin halini, hatırını sorup; kandilini kutladı. Dünyada, başka bir ülkede, bu kadar sorumlu ve sıcak sağlık çalışanı var mıdır? Ben söyleyeyim böyle sağlık çalışanları dünyanın hiçbir yerinde yoktur.
"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Tamer Gülsur ve Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Nazmiye Akyol önceki gün de çiçekle gelip annemi ziyaret etti. Ben tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza, Cumhurbaşkanımızdan Sağlık Bakanımıza, bu büyük mücadeleyi veren herkese çok teşekkür ediyorum.
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