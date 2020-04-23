Alper Uruş aurus@cyh.com.tr

Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 11 Mart'ta görüldü. O tarihten bu yana 2 bin 376 yurttaşımız hayatını kaybederken, 16 bin 477 hasta ise iyileşerek sağlığına kavuştu. İyileşen binlerce hastadan biri de 14 yaşında Kovid-19 olan ve gördüğü tedavinin ardından taburcu olan Fatih Emir Balcı'ydı. Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Fatih, annesi Tuba ve babası Erol Özden yaşadıklarını HABERTÜRK'ten Alper Uruş'a anlattı.

"ÇOK SERT BİR ÖKSÜRÜĞÜ VARDI"

(Tuba Özden) "Fatih'te, 20 Mart'ta şiddetli öksürük ve ateş ortaya çıktı. 22 Mart'ta acile gittik ve ilaç verdiler. 23 Mart'ta ise Alo 184 Korona hattını aradım. Çok sert bir öksürüğü vardı. Şöyle tarif edeyim; öksürdüğünde oturduğumuz ev inliyordu. Ben bunun üzerine hastaneyi yine aradım. Bize, 'şayet çocuk Kovid değilse riskli olur, buradan kapabilir' dediler. Bunun üzerine ilaçların bitmesini bekledik.

"CİĞERLERİ DAHA KÖTÜ DURUMA GELDİ"

Biz 1 Nisan'da eklem ağrılarının, ateş ile öksürüğünün devam etmesi üzerine hastaneye gittik. 22 Mart'ta çekilen film ile gittiğimiz gün çekilen filmi doktor karşılaştırdı ve Fatih'in ciğerlerinin kötü durumda olduğunu söyledi. Fatih'te ben de çok korktuk. Hemen test yapıldı ve test sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğimizde ailece büyük endişe duyduk.

"NİKSAR'DA YER YERİNDEN OYNADI"

(Erol Özden) Bu arada Fatih'te terleme de vardı. Niksar Devlet Hastanesi'nde koronavirüs olduğunu öğrendikten sonra Tokat merkezdeki Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak bu süre zarfından bir şeyi de belirtmem gerekir; Niksar'da yer yerinden oynadı. Olay bir anda tüm ilçede duyuldu. Evin önü hemen köpüklü sularla yıkandı. Kimse bizimle konuşamadı.

"BİZDE KORONAVİRÜS ÇIKMADI"

Normal bir şekilde hayatımıza devam ederken bir anda her şey değişti. Hanım, Fatih ile hastaneye gitti. Biz ise 15 gün karantinada tutuldu. O kadar ilginç ki Fatih'in ikizi var ne onda ne bizde geçen süre zarfından koronavirüs çıkmadı. Aynı evde yaşamamıza rağmen...

"UYARILARI DİKKATE ALMIŞTIK"

(Tuba Özden) Bilim Kurulu'nda görev alan Prof. Dr. Ateş Kara hocamız ayrıca eşimin akrabası oluyor. Biz hocalarımız ne dediyse yaptık ve uyarılarını da çok dikkate aldık. Ama bir anda böyle bir şey çıkıverdi. Yurt dışından gelen bir ziyaretçimiz de olmadı. Ben okulların tatil olduğu o dönemde inanın çocuklarımı oyun oynamaları için dışarı da çıkarmamaya özen gösterdim.

"OTURDUĞU BANKTAN BİLE KAPABİLİR"

Çocuklarım, 'Anne herkes dışarı çıkıyor. Bir saat çıkıp gelelim' diye rica ediyordu. Ama doktorlar şunu söyledi: oturduğu banktan bile kapabilir. Ben Fatih'in dışarıda bir şekilde bu virüsü kaptığını düşünüyorum. Anneler gerçekten çok dikkat etmeli. O süreçte diğer velilerin arayıp bizim çocuğumuza da virüs geçmiş midir tarzındaki telefonlarına da muhatap olduk. İnsanları o derdin arasında bizde virüs çıkmadı; iki haftayı geçti, endişe duymayın diye teskin ettik.

"YEREL HABERLERDE 'ÖLDÜ' BİLE DEDİLER"

Gerçekten çok yıpratıcı bir süreç ve şükürler olsun ki geride kaldı. Olayın ortaya çıktığı ilk günlerde yerel basında öldü diye bile haber çıktı. O ortamı yaşamak bir anne için çok üzücü. Ancak, bizimle hastanede gerçekten çok güzel ilgilendiler ve doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Temizliğe çok büyük özen gösterdiklerini gördüm ve beş yıldızlı bir otelde ağırlar gibi tedavi gördük. Çok teşekkür ediyoruz.

"BEN KORMADIM, İYİLEŞMEYİ BEKLEDİM"

(Fatih Emir anlatıyor...) TOKİ Ulucan Ortaokulu'nda, 8'inci sınıfa gidiyorum. Ben virüsü bir yerlerden kaptım ama nereden kaptım bilmiyorum. Çok ateşim ve öksürüğüm vardı, her yerim ağrıyordu. Nisan'ın 1'inde hastaneye yattım ve 17 Nisan'da hastaneden çıktım. Ben hiç korkmadım sadece iyileşmeyi bekledim. Bizim burada, 7'nci Bloklarda bir kişide daha çıktı. Yurt dışından gelmişler diye duyduk ama onlar da tedavi edildi.

"BANA ÇOK MORAL VERDİLER"

İnsanlar gerçekten dışarı çıkmasın. Çıkıyorsa da maskesini taksın çok iyi önlem alsın. Sık sık ellerini yıkasın. Bana hastanede doktorlar da hemşireler de çok moral verdi. Çok iyi davrandılar. Üç dört gündür evdeyim. Yemekler, meyve suyu, kekine kadar çok iyi baktılar bana. 10-12 gün sonra izolasyon sürecim bitecek ancak 18 yaş altı olduğum için zaten yaş kısıtlamasına takılmam nedeniyle bu süreci evde oturarak, derslerime çalışarak geçireceğim. Ben, tedavimde büyük çaba gösteren tüm doktorlara, hemşirelere çok teşekkür ederim."