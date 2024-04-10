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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı - Son dakika deprem haberleri

        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!

        Adana'da, 6 Şubat depreminde evde tek başına olan ve yaşadığı korkuyu atlatamayan, 68 yaşındaki Leyla Vesile Gevez, 20 Şubat 2023'de yaşanan Hatay merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde kalp krizi geçirerek öldü. Gevez'in kardeşi 52 yaşındaki Asuman Ekici, "6 Şubat'ta yaşadığı korkunun ardından dili tutuldu. Hastaneye götürdük ama hiçbir sorun tespit edilemedi. Evde yalnız olması korkusunu katlamış. Bekârdı, çocuğu da yoktu. 20 Şubat'ta da deprem olunca kalbine yenik düştü" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:52 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:52
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        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı kentlerden Adana’da, yakınlarını kaybedenlerin acısı sürüyor.

        DEPREM KORKUSUNDAN KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

        DHA'da yer alan habere göre 13 binanın yıkıldığı ve enkaz altında 418 vatandaşın hayatını kaybettiği kentte, başka acı dolu hikayeler de ortaya çıkıyor. Ramazan Bayramı’nda, geçen yıl 23 Şubat'ta kaybettiği ve deprem şehitliğine defnettiği ablası Leyla Vesile Gevez’in kabrini ziyaret eden Asuman Ekici, ablasının deprem korkusundan kalp krizi geçirip öldüğünü anlattı.

        "6 ŞUBAT'TA KORKUDAN DİLİ TUTULDU"

        Asuman Ekici, “6 Şubat’ta yaşadığı korkunun ardından dili tutuldu. Hastaneye götürdük ama hiçbir sorun tespit edilemedi. Evde yalnız olması korkusunu katlamış. Bekardı, çocuğu da yoktu. 20 Şubat’ta da deprem olunca kalbine yenik düştü. Ablam değil annem gibiydi. Onu çok özlüyorum. Bu kadar şiddetli bir depremi yaşamak o an her şeyin bittiğini düşünmene sebep oluyor. Bir daha sevdiklerini göremeyecek gibi hissediyorsun ve bu his uzun süre geçmiyor. Sağlığını da bozuyor” diye konuştu.

        "İKİNCİ DEPREMDEN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRDİ"

        Leyla Vesile Gevez’in yeğeni Mehmet Ekici ise halasının deprem sonrası günlerce konuşamadığını belirterek, “Depremden bir gün önce bize çağırdım. ‘Mangal yapacağım bizde kal hala’ dedim. İstemedi. Sabahına deprem oldu.

        Tek başına korkuyla mücadele etmiş. 130 kilo ağırlığında bir kadındı. Çatı katında kalıyordu. İnememiş. Depremden sonra bana tek dediği ‘Duvarlar üzerimi örttü’ oldu. Defalarca doktora gittik. Sağlık problemi çıkmadı. İkinci depremden sonra kalp krizi geçirdi, 3 gün içinde kaybettik” dedi.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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