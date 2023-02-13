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Malatya'da bir köy neredeyse yok oldu!

10 kenti etkileyen deprem felaketinde inanılmaz tablolar ortaya çıkmaya devam ediyor. Malatya'da depremin vurduğu Kozluca Mahallesi'nde 130 evden sadece 10'unun ayakta kaldığı öğrenildi

Giriş: 13.02.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da köydeki 130 evden sadece 10'u ayakta kaldı - Deprem Haberleri
Feci tablo! Köydeki 130 evden sadece 10'u ayakta kaldı
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DHA

Malatya'nın Kozluca mahallesine bağlı Büyük Mahalle köyü depremde neredeyse yok oldu. 130 evden yalnızca 10 tanesinin sağlam kaldığı köyde yaşayan Mevlüt Çetin, "Yıkılmadıysa da evlerin bir tarafı çöktü, bir tarafı duruyor. 10 tanesi yeni yapılan tek katlı olduğu için sağlam ama çatlaklar var. Köy bitti. Bu köy bitti" dedi.

DHA'nın haberine göre hava sıcaklığının eksi 20 derecelere ulaştığı, karlı dağların ortasında kalan Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nin Büyük Mahalle köyü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin ardından neredeyse yok oldu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

130 evden yalnızca 10'unun oturulabilir olduğu köyde yaşayanların umudu ise canlarını kurtarabilmek oldu. Ağırlıklı olarak kerpiç evlerin bulunduğu, birçok evin yere doğru kaydığı köyde can kaybı sayısıysa 1. Neredeyse sağlam evin kalmadığı yerde yaşayanların birçoğu köyünü bırakıp başka şehirlere gitmek zorunda kaldı.

Coğrafi konumu gereği çadır kurmanın dahi güç olduğu köyde su sorunu yaşıyor. Ancak yaşanan tüm sorunlara rağmen kalan köy halkı, 'bitti' dedikleri köyden umudunu kesmiyor.

Kiminin şişelerde çadırına su taşıdığı, kiminin enkaz altında kalan traktörünü kurtarmaya çalıştığı Büyük Mahalle köyü havadan da görüntülendi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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