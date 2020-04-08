Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde alınan bilgiye göre, Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi'nde, Yeniköy istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

ÜZERLERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

AA'da yer alan habere göre durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren kişilerin üzerinden kimlik kartı çıkmadığı öğrenilirken, cenazeler olay yeri incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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