Son dakika şoke eden olay... Tam 30 bin adet! Bitmiyor! - Haberler

DHA

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir depoya operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince, yapılan baskında izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan 30 bin maske ele geçirildi.

HAKLARINDA İŞLEM BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre öte yandan, üretimi yapan kişiler hakkında 'Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.