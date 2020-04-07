AA

Konya'nın Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir kamyon bakım servisine giden tır şoförü Yusuf Ö. (33),iddiaya göre, aralarında uyuşturucu meselesi nedeniyle husumet bulunan depo sorumlusu Halil İbrahim Uzun'u (33) silahla başından vurarak kaçtı.

İŞ YERİNİN İKİ SAHİBİNİ DE VURDU

AA'da yer alan habere göre Halil İbrahim Uzun, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Saldırının ardından aracıyla Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir iş yerine giden Yusuf Ö, burada iş yeri sahipleri Yaşar Baki Uzun ile Mehmet Ali Şeflek'i de tabancayla yaraladı.

ÜÇ KİŞİYİ VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Daha sonra karakola giderek teslim olan Yusuf Ö, iki ayrı yerde üç kişiyi vurduğunu itiraf etti. Cinayet zanlısının ifadesi üzerine, Horozluhan Mahallesi'ne de polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başlarından vurularak ağır yaralanan Uzun ve Şeflek, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KATİL ZANLISI EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Silahla öldürülen üç kişinin cesedi, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı, karakoldaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.