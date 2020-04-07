DHA

Kastamonu'da bugün saat 13.00 sıralarında Kuzeykent Mahallesi Huzurkent Konutları Sitesi'nde kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Evli ve 2 çocuk babası emekli öğretmen İlhan Pelenk (53),henüz bilinmeyen bir nedenle aynı sitede oturan komşusu 1 çocuk annesi Gülten Temir (38) ile tartışmaya başladı.

AYNI SİLAHLA HAYATINA SON VERDİ

DHA'da yer alan habere göre iddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine, İlhan Pelenk yanındaki tabanca ile Gülten Temir'e ateş etti. Temir, vücuduna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Pelenk, daha sona aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

İKİSİ DE HAYATA VEDA ETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Temir ve Pelenk'i ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. İlhan Pelenk ve Gülten Temir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.