Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
SON DAKİKA | EYT Meclis'e geliyor: EYT'de yaş şartı olacak mı, son durum nedir? EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak ve yaş şartı var mı?

EYT'de yaş şartı olacak mı, ne zaman çıkacak ve son durum nedir?

Aralık ayı itibarıyla asgari ücret zammı ile beraber EYT konusuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hükümet kanadından peş peşe EYT açıklamaları gelirken EYT düzenlemesinden yararlanacak olanlar da yaş şartı, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi detayları öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, EYT yasası kapsamına girmek için 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak ve çalışma yılı ile prim gün sayısını doldurmak gerekiyor. Bakan Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda EYT yasası ile ilgili kritik bir açıklama yaparken düzenlemenin Meclis'e geleceği tarihi de işaret etti. İşte, EYT yaş şartı, prim gün sayısı ve diğer son dakika gelişmeleri...

Giriş: 10.12.2022 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT son dakika haberleri... Ekonomi gündeminde haretlilik sürerken EYT haberleri de yakından takip ediliyor. Son haftalarda "EYT'de yaş şartı olacak mı?" konusu öne çıkarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT yasası ile ilgili kritik açıklamalar geldi. Bakan Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, en kapsamlı düzenlemeyi yapacaklarını belirtirken EYT yasasının da Meclis'e geleceği tarihi açıkladı. Böylelikle, yanıtı araştırılan "EYT ne zaman çıkacak?" konusu cevap buldu. İşte, milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilgili yaş şartı, prim gün sayısı ve son dakika detayları...

  • BAKAN BİLGİN'DEN EYT'DE YAŞ SINIRI AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası yaş şartı sınırına ilişkin olarak “En kapsamlı düzenlemenin yapılacağında kimsenin endişesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

    3 temel kriter olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler olduğunu ifade etti. 8 Eylül 1999 yılı öncesi işe girenleri kapsadığını fakat o zamanlar dijital ortamda kayıt sistemlerinin bulunmadığına dikkat çekti. Tüm bunları organize etmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Bilgin, kapsamının tamamlanması halinde Meclis’le paylaşılacağını ifade etti. Bakan Bilgin “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis’le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın.” dedi.

  • "EYT MESELESİNİN İŞVEREN BOYUTU DA VAR"

    EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarımız, gazeteci tanıdıklarım, doğrudan doğruya EYT'li olan yurttaşlarımız hep bu soruyu soruyorlar; niye uzadı? Bir defa herkesi dinlemek zorundayız. En son odaları dinlemeye başladık. Meselenin bir boyutu iş adamlarının kıdem tazminatları. Doğrudan doğruya işverenleri ilgilendiriyor. İşveren, 'benim kıdemli çalışanlarım yaklaşık işletmelerde yüzde 15, en düşüğü yüzde 10, biz bunları kaybetmek istemeyiz, ama mali yükü var' deniyor. Başka tekliflerde bulunanlar, şunu öteleyin diyenler oluyor. Bir de bizim çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler var.

  • "BÜTÜN SEÇENEKLER KONUŞULDU"

    AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında 'EYT'de yaş sınırı olacak mı?' sorusunu yanıtladı. Kurtulmuş, “Bunların hepsi, bütün seçenekler konuşuldu. Son aşamaya gelene kadar müzakereler devam edecektir. İmkanlar çerçevesinde buna bakmak lazım. Büyük bir kesimin beklentilerini karşılayacak bir durum çıkacak. Herhalde Meclis'teki bütçe görüşmeleri sonrasında gelecektir. Son noktada hangi kararın çıkacağını görüyoruz. EYT ile ilgili ne söylendiyse en uçuk fikirler bile biliniyor. Bundan sonra vatandaşımızın beklentisi ve imkanlar çerçevesinde sonuca gelinecektir.” İfadelerini kullandı.

  • KÜLLİYE'DE EYT DÜZENLEMESİ İÇİN SON TOPLANTI

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen son toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin detaylar ele alındı. 

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli  ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

  • EYT'DE YAŞ SINIRI ŞARTI OLACAK MI?

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirilmeler yapıldı. EYT yasasının ele alındığı toplantıda kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş şartı yeniden gündeme geldi.

    EYT'DE PRİM GÜN SAYISI NEDİR?

    EYT için 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak, 5 bin prim gün şartı ve kadınlar için 20 çalışma yıl süresi erkekler için ise 25 yıl çalışma süresi şartı yer alıyor.

  • EYT'DE SON SÖZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN

    EYT düzenlemesi konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Çalışmanın Aralık ayı içerisinde veya yeni yılın ilk ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

    EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

    2022 yılının ikinci yarısında çalışmaları hızlanan EYT düzenlemesinin Aralık ayında veya Ocak ayı başında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

  • 1- Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)  sorunu nasıl ortaya çıktı ve daha önce emeklilik şartları nasıldı?

    1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.

    Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.

    2- 1999'daki değişiklik emeklilik koşullarını nasıl etkiledi?

    1 Temmuz 1994'te ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan 1 Ocak 1972 doğumlu erkek işçi, çalışmaya başladığı dönemde yürürlükteki 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü tamamladığında emekli olabiliyordu. Yani bu işçi 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığı 1 Temmuz 2019'da 5000 prim günü varsa yaş koşulu aranmadığı için 47 yaşında emekli olabilecekti.

    1999'daki değişikliğin ardından aynı işçi, çalışmaya ilk defa 1 Temmuz 1994'te başladığı için 25 yıl sigortalılık süresi, 55 yaş ve 5750 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdiğinde emekli olabilme hakkı kazanabilir duruma geldi. Yani kanun değişikliği ile bu işçinin emekliliği 8 yıl ötelendiği gibi 750 gün de fazladan prim ödemesi istendi.

    3- Mevcut koşullarda nasıl emekli olunuyor?

    1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortaları ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilirken, prim ödeme gün sayısı işçilerde (SSK) 7200, esnaf ve çiftçilerde (Bağ-Kur) ise 9000'e çıkartıldı. Kanun yürürlüğe girdiğinde kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı kademeli olarak yükselmekte ve 2048 yılında kadın ve erkek sigortalı ayrımı yapılmadan 65 yaşa yükselecek.

    Örneğin ilk defa çalışmaya Ağustos 2022'de başlayacak bir kişi, hiç ara vermeden 7200 gün çalışması halinde prim koşulunu Ağustos 2042'de yerine getirecek. Ağustos 2042'de prim koşulunu yerine getiren erkek sigortalı 64 yaşında, kadın sigortalı ise 62 yaşında emekli olacak.

    4- EYT'liler ne istiyor, sorun yaşayan kaç kişi?

    Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

    Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 4/a (SSK) kapsamında 16 milyon 406 bin, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor.

    Tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.