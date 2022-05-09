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Dünyanın en zengin insanı Elonn Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da gündemden düşmüyor. Tesla ve SpaceX CEO'su son olarak TSİ 3.51'de sevenlerini korkutan bir paylaşımda bulundu.

Musk, Twitter hesabından "Gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi" açıklamasında bulundu.

Musk'ın muhtemelen mizah amaçlı attığı bu tweetle ne demek istediği anlaşılamadı. Takipçileri arasında ise en sert tepkilerden birisi Maye Musk'tan geldi.

Maye Musk oğlunun mesajını retweetleyerek "Bu komik değil" dedi. Bunun üzerine Elon Musk annesine verdiği cevapta "Özür dilerim yaşamak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.