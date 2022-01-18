Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur da faiz de düşecek

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kur korumalı mevduata vatandaşların teveccühünün kendilerini memnun ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından gayet memnunuz. Finansal piyasalardaki istikrarın devamına ve TL’ye olan ilginin artmasına yönelik ilave çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan biliyorsunuz benim bir iddiam var; “faiz sebep, enflasyon neticedir.” Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. 20 Aralık burada bir dönüm noktası oldu. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız. Ama faizde de artık düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12’ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Çünkü bu öyle bir durum ki, hep söylediğim gibi, dere yatağında akar. Burada da aynen bu durumu yakalayacağız. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023’e de zaten böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir, enflasyon düşecek"

'2023'E YETİŞTİRECEĞİZ'

Karadeniz gazıyla ilgili son gelişmeleri de açıklayan Erdoğan "Boru hattı yapımında kullanılacak borular gelmeye başladı. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana gelmesi planlanıyor. Her bir boru yaklaşık 12 metre uzunluğunda. Boru hattını deniz tabanına yerleştirme işlemi yaklaşık 5 ay sürecek. 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazın 2023'e yetişip yetişmeyeceğinin sorulması üzerine ise "İnşallah 2023’e biz bu işi yetiştireceğiz" cevabını verdi.

MÜJDE BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan gaz konusunda yeni bir müjde beklediklerini belirterek "Bütün hayalimiz, Bakanlığın yaptığı çalışmalar, arkadaşların verdikleri bilgiler, özellikle sismik araştırma gemilerimizin bize verdiği raporlar, hep bu istikamette. Zaten bu işi şöyle başarıyla neticelendirdiğimiz zaman, ekonomik performans nedir ne değildir diye soranlara inşallah biz oradan gereken cevabı verme imkanını yakalamış olacağız" ifadelerini kullandı.