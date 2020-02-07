Bakan Albayrak'tan faiz açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Faizler "düşüyor, daha da düşecek." dedi.

Bakan Albayrak, Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile buluşmasında kamu bankalarının faizi yüzde 8-10 bandına çekeceğini açıkladı.

Kredi faizlerinin yüzde 25-26 seviyesinden 10-15 seviyesine kadar gerilediğini belirten Albayrak, bu yıl belirlenen yüzde 8.5 enflasyon hedefine ulaşılacağını söyleyerek "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası Sermaye Piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yaptık." diyen Albayrak, şunları söyledi:

"Bu ihraç, Uluslararası Sermaye Piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor.

İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, Uluslararası Sermaye Piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir."