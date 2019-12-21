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Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddialar ve sonrasındaki açıklamaları İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.
AYGÜN'ÜN İDDİALARI ARAŞTIRILACAK
AA'daki habere göre, Bakanlık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında Aygün tarafından ortaya atılan iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.
"25 MİLYON LİRA İSTENDİ" İDDİASI
Eski CHP Milletvekili ve eski ATO Başkanı Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odası'na açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.
BELEDİYE YANIT VERMİŞTİ
Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. "Togo Kuleleri"nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında, "Togo Kuleleri'ne sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildiği ifade edilmişti. Açıklamada, Aygün'ün mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon lira civarında haksız menfaat elde ettiği de öne sürülmüştü.
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