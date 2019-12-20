20 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sinan Aygün'ün Ankara'daki TOGO inşaatı, Mimarlar Odası'nın açtığı dava nedeniyle durdurulmuştu. Mevzuata göre kararın, bir üst mahkemeye taşınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin itiraz etmesi gerekiyordu. Aygün, konunun üst mahkemeye taşınması için kendisinden 25 milyon lira rüşvet istendiği iddiasıyla 18 Aralık'ta suç duyurusunda bulundu. Aygün'ün avukatının dilekçesinde, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclis Üyeleri Coşkun Torun, Ömer Koçak, Haydar Demir müvekkilimin müzayaka halinden istifade ederek 25 milyon lira vermeye zorlamışlardır" denildi. Dilekçede Yavaş ve 3 belediye meclis üyesinin, irtikap (rüşvet) suçunu işlemiş olduğu iddia edildi.
"16 ARALIK'TA MÜHÜRLENDİ"
25 milyon TL'nin verilmesi halinde istinafa gidilmesine yönelik teklifi reddetmelerinin ardından 13 Aralık'ta istinaf dilekçesinin geri çekildiği iddiasının yer aldığı suç duyurusunda "Nitekim, istinaf yoluna başvuru dilekçesinin geri çekilmesi üzerine 16 Aralık 2019 tarihinde ABB İmar Daire Başkanlığı görevlileri, zabıta eşliğinde inşaatı mühürlemiştir. Yapılan inşaat ABB’nin bilgi, gözetimi ve denetimi altında yapılmış ve defalarca seviye tespit tutanakları tutulmuştu. İmar Daire Başkanlığı da bu inşaatların kazanılmış hak olduğunu defalarca belirmiştir. Yani 15 gün önce tamamen hukuka uygun olan inşaatlar, istenilen parayı vermeyince kaçak inşaat muamalesi görmüştür” ifadelerine yer verildi.
"MAHKEME KARARI UYGULANDI"
Suç duyurusunun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Habere konu suç duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin 11.04.2019 tarih ve 2019/385 sayılı kararının gereğinin Ankara Büyükşehir Belediyesince yerine getirilmesine yönelik hareket etmesi bir suç olarak gösterilmek istenmektedir. Anılan kararla, Mimarlar Odası tarafından Togo Kulelerinde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016 yılındaki imar değişikliği iptal edilmiştir. Kararda özetle Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiş ve söz konusu imar değişikliği bu nedenlerle iptal edilmiştir" denildi.
Belediyenin mahkeme kararlarını yerine getirmek dışında bir yetkilerinin olmadığı belirtilen açıklamada, "Haksız menfaat ve imar rantı hırsıyla başlatılan bu algı operasyonuna rağmen mahkeme kararını uygulayarak bize emanet edilen yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.
"İFTİRALARA CEVAP VERİLECEK"
Mahkeme kararına konu imar artışının Milliyetçi Hareket Partisi grubu tarafından daha önce verilen önergelerle gündeme getirildiği belirtilen açıklamada "Şu hususun da kamuoyunun bilgisine sunulması gerekmektedir: Sinan Aygün, ısrarla irtibata geçmek istediği bazı CHP’li Belediye Meclis üyelerine 'Siz bu kararı istinafa götürün, AKP ve MHP Grubunu bana bırakın, ben onları hallederim' ifadelerini birçok şahidin önünde kullanmıştır" iddiasına yer verildi.
Açıklamada, "Mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon TL civarında haksız menfaat elde eden Sinan Aygün’ün, Belediyemizi mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmesi nedeniyle suçlayarak attığı iftiralara karşı yine mahkeme yoluyla cevap verilecektir" denildi.
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