Altın fiyatlarında son durum nedir? 11 Ocak Perşembe altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki yatay seyir devam ediyor. Altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" diye araştırırken; bugün gram altın 1.957 TL'den, çeyrek altın ise 3.131 TL'den açılış yaptı. İşte, canlı ve anlık altın tablosu ile 11 Ocak Perşembe altın fiyatları...
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Altın fiyatları 11 Ocak Perşembe... Altın haftaya piyasa değerini koruyarak başlamıştı. Şimdi de yatay seyrini sürdüren altın, alıcıların ilgisini çekiyor. Bugün gram altın 1.957 TL'den, çeyrek altın ise 3.131 TL'den açılış yaptı. İşte, canlı altın tablosu ile 11 Ocak Perşembe altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.957,14
1.957,41
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.031,16
2.031,40
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.131,43
3.200,37
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.525,72
12.762,33
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.243,29
6.400,74
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.525,72
12.762,33
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.532,58
13.869,34
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.085,59
1.469,41
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.859,59
1.972,60