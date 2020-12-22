ABD'de 900 milyar dolarlık yardım paketi!

ABD Temsilciler Meclisinin ardından Senato da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı.
Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun süren müzakerelerin ardından dün üzerinde anlaşmaya varılan 5 bin 593 sayfalık tasarı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan iki ayrı oylama sonucu kabul edildi.
ABD tarihinin ikinci en büyük ekonomik yardım paketi olarak nitelendirilen tasarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.
600 DOLAR NAKİT YARDIMI YAPILACAK
Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için öngörülen 1,4 trilyon dolarlık bütçeyi içeren tasarı, toplamda 2,3 trilyon dolarlık harcama tutarına sahip bulunuyor.
Salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilen 900 milyar dolarlık destek paketi ile gelir kaybı yaşan Amerikalılar ve küçük işletmelerin yanı sıra pek çok alanda destek sağlanması öngörülüyor. Bu kapsamda, belirli kriterleri karşılayan vatandaşlara ve çocuklara bir defaya mahsus 600'er dolar nakit yardım yapılması planlanırken, Mart ayına kadar ilave 300 dolar işsizlik yardımı sağlanması hedefleniyor.
AŞI DAĞITIMINDAN GIDA YARDIMINA KADAR DESTEK
Tasarıda, küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı'na da 248 milyar dolarlık kaynak aktarılması öngörülüyor.
Vergi düzenlemelerinin de yer aldığı tasarıda, kira yardımı için 25 milyar dolar, aşı dağıtımı için 8 milyar dolar, hava yolu şirketleri için 15 milyar dolar, gıda yardımı için 13 milyar dolar, okullar ve üniversiteler için 82 milyar dolar, çocuk bakımı için 10 milyar dolar, taşıma sistemleri için 14 milyar dolar ve çiftçiler için 13 milyar dolar kaynak ayrılması öne çıkıyor.
Federal hükümete, 2021 mali yılının sona ereceği 30 Eylül'e kadar 1,4 trilyon dolarlık harcama yetkisi verecek bütçede ise savunma harcamalarına 740,5 milyar dolar, iç işleriyle ilgili programlara 664,5 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.
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