Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumu haber akışının altının ons fiyatındaki geri çekilmede etkili olduğunu, azalan jeopolitik risklerin de bu harekete destek verdiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.482 doların destek, 1.515 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 274 liranın destek olarak öne çıktığını belirtti.