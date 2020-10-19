500 marketi satın aldı

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Çin merkezli Alibaba, fiziksel perakendecilikte 3.6 milyar dolarlık dev bir yatırıma imza attı. Alibaba'dan yapılan açıklamada ülkede 500 civarı süpermarketi işleten Sun Art'ın çoğunluk hissesinin satın alındığı duyurulurken, böylelikle şirketteki hissesini yüzde 21'den yüzde 72'ye çıkardı.

Alibaba Başkanı ve CEO'su Daniel Zhang, yaptığı açıklamada koronavirüs pandemisinin tüketici alışkanlıklarının dijitallesmesini hızlandırdığına dikkat çekerken, "Sun Art, yeni perakende vizyonumuzu güçlendirecek ve tamamen entegre olmuş bir deneyimle daha fazla müşteriye hizmet vermemizi sağlayacak." dedi.

Haberle birlikte Hong Kong Borsası'nda işlem gören Sun Art hisseleri bir ara yüzde 27 değer kazandı.

Böylelikle Alibaba da 4 sene önce Whole Foods'a 13 milyar doların üzerinde yatırım yapan küresel rakibi Amazon'un izinden giderek fiziksel perakendecilikteki rolünü artırdı. Alibaba, daha önce de Amazon'un kasiyersiz Go marketlerinin bir benzeri olan Freshippo'yu hayata geçirmiş ve sayılarını 200'ün üzerine taşımıştı.

Uzmanlar, dünyanın en büyük iki e-ticaret oyuncusunun online alışverişten offline'a doğru yaptığı bu geçişi elektronik ticaretteki büyüme hızı eğrisinin düşüşe geçmesine bağlıyor. Çin merkezli bir diğer e-ticaret şirketi JD.com da benzer şekilde 7Fresh isminde bir perakende ağı kurmuştu.