26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin, son 12 ayda 182 yeni dolar milyarderi çıkarırken, borsalardaki rekora rağmen ABD sadece 59 dolar milyarderi çıkarabildi.
Forbes'in hazırladığı milyarderler listesinin Çinli rakibi “2020 Hurun Küresel Zengin Listesi” açıklandı.
Buna göre, 31 Ocak itibarıyla son 12 ay içerisinde Çin, Tayvan ve Hong Kong dahil, 182 yeni dolar milyarderi çıkarırken, borsalardaki rekora rağmen ABD sadece 59 dolar milyarderi çıkarabildi. Çin’in toplam dolar milyarder sayısı ticaret ihtilaflarına rağmen 799’a ulaşırken, ABD’de bu sayı 629’a yükseldi.
ABD, böylece 799 dolar milyarderine sahip Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırasında ise 137 dolar milyarderine sahip Hindistan bulunuyor.
Çin'in başkenti Pekin, 110 ile dünyada en fazla dolar milyarderine art arda 5 yıldır ev sahipliği yapan şehir olurken, New York 98 ile ikinci sırada.
Hurun Küresel Zengin Listesi’nin kurucusu ve başkanı Rupert Hoogewerf, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çin’in bugün ABD ve Hindistan'ın (137 milyarder) toplamından daha fazla milyardere sahip olduğunu belirtti.
Küresel olarak en zengin kişiler listesinin birinci sırasında ise Amazon'un Kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos 140 milyar dolar servetiyle art arda 3 yıldır yer alıyor.
Bezos’u dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran LVMH şirketinin CEO'su Bernard Arnault 107 milyar dolarla takip ederek ikinci sırada yer aldı. Microsoft’un kurucusu Gates yaklaşık 106 milyar dolarlık servetle üçüncü sırada. Ünlü alışveriş sitesi alibaba.com’un kurucusu Çinli Jack Ma ise listede kendine 45 milyar dolar servetiyle 21. sırada yerini aldı.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un Kurucusu Mark Zuckerberg ise 84 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü insanı olarak açıklandı.
ABD ile ticaret ihtilaflarına rağmen Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Kurucusu Ren Zhengfei, servetini yüzde 7 artırıp 3 milyar dolara yükselterek listede 903. sırada yer alması dikkati çekti.
Türkiye’den Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 3,4 milyar dolarlık servetiyle listede 781. sırada yer bulurken, Rönenans Holding Başkanı Erman Ilıcak 2,9 milyar dolarla 958. sırada görülüyor.
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