En yenilikçi şirketler listesinin zirvesinde artık o var! Haberler

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Küresel yönetim danışmanlığı kuruluşu Boston Consulting Group’un (BCG),2005 yılından bu yana açıkladığı ve en yenilikçi 50 şirketi ortaya koyan “En Yenilikçi Şirketler” listesinin 2020 yılı sonuçları (The Most Innovative Companies 2020) belli oldu. Listenin zirvesi bu yıl değişirken, en büyük çıkışı ise Çinli Huawei yaptı.

Rapora göre 2020 yılının en yenilikçi şirketi Google’ı tahtından eden Apple oldu. 2019 yılı listesinde 3. sırada olan Apple, Google’ı zirveden ederek, birinciliğe yerleşti.

En yenilikçi şirketler sıralamasında Apple’ın ardından Google (Alphabet) ikinci, Amazon üçüncü oldu. Microsoft dörcüncülüğünü, Samsung beşinciliğini korurken; Huawei 42 sıra birden yükselerek 6. sıraya yerleşti.

42 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Bu yıl 42 sıra birden yükselen Huawei, sıralamada en çok gelişme gösteren şirket oldu. Huawei listeye ilk kez 2014 yılında 50. sırada girmişti. 2015 ve 2019 yılları arasındaki süreçte Huawei, 46. ve 48. sıralarda yer almıştı.

Küresel ölçekte en yenilikçi 50 şirketlik listede ilk 10’un tamamı teknoloji şirketlerinden çıktı. Listenin ilk 10 sırasına girmeyi başaran diğer şirketler sırasıyla şunlar oldu: Alibaba, IBM, Sony, Facebook.

İşte 2020 yılının en yenilikçi 50 şirketi