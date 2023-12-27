Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        BIST 100 7.260,44 %-0,53
        DOLAR 29,4051 %0,29
        EURO 32,6850 %1,32
        ALTIN 1.968,30 %1,59
        FAİZ 38,04 %1,06
        GÜMÜŞ GRAM 23,06 %1,47
        BITCOIN 43.101,00 %1,79
        GBP/TRY 37,6366 %1,24
        EUR/USD 1,1108 %0,59
        BRENT 79,83 %-1,53
        ÇEYREK ALTIN 3.218,17 %1,59
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Son dakika 2024 asgari ücret açıklaması! 2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu

        Milyonların beklediği haber geldi 2024 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 asgari ücret görüşmelerinin ardından "Net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız" dedi. TÜRK İŞ Başkanı Ergun Atalay "Talebimiz 18 bin liraydı. Yılda iki kez yapılmasıydı. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Burada TÜRK İŞ'in talebini anlatmış oldum. Bu geçim ücreti oldu." açıklamasında bulundu. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak asgari ücret tespit edildi. Pozitif mesajlarla çalışma hayatına katkı sunmaya gayret ediyoruz." dedi. Böylece brüt asgari ücret 20 bin 2 liraya yükseldi. Asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti ise 23 bin 502 lira oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 18:49 Güncelleme: 27.12.2023 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işveren temsilcileri ile gerçekleştirdiği asgari ücret görüşmesi sona erdi. Toplantının ardından Bakan Işıkhan, TÜRK İŞ ve TİSK Başkanları açıklamalarda bulundu.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımını yaptı.

        ÇALIŞMA BAKANI IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

        Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan 2024 asgari ücret açıklaması:

        "Aziz milletimiz, işçi ve işveren taraflarımızın değerli temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Esas manadaki asgari ücret çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir."

        REKLAM

        "Tüm tarafların görüşlerini, taleplerini, sosyo ekonomik koşullarını gözeterek sınırı belirlerdi. Asli görevimiz işçi ve işveren temsilcilerimiz arasında hakem rolü üstlenmektir. Öncelikle olumlu ve makul yaklaşımlarıyla tüm paydaşlara Sayın Ergün Atalay ve Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum."

        "Gerçekten de hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak, en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. Çalışanlarımızın refahı noktasında özveri gösteren Özgür Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum."

        "Toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımı çok önemli bulduğumu vurgulamak istiyorum. Tüm sendikalarımıza, kurumlarımıza ve ilgili bakanlıklarımıza mesai arkadaşlarıma şükranlarımı arz etmek istiyorum. Belirlenen yeni miktarın başta asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğime inanıyorum."

        2024 ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA OLDU

        "Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.

        REKLAM

        Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş olan bizler de sosyal devlet sorumluluğumuza devam edeceğiz.

        Bugünden itibaren de çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını tüm paydaşlarımızı istişare, ortak akıl içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz.

        Türkiye Yüzyılı'nı cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı olmasını yapma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

        ASGARİ ÜCRET 578 DOLARA YÜKSELDİ

        Bugünkü kura göre net asgari ücret 578 dolara yükseldi.

        TÜRK İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAY: TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI

        TÜRK İŞ Başkanı Ergun Atalay "Aşağı yukarı Cumhurbaşkanımızla 2,5 saat toplantı yaptık. TÜR İŞ olarak bugüne kadar resmi bir rakam söylemedik. İlk defa 2 saat evvel sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ifade ettik." dedi.

        REKLAM

        Atalay'ın açıklamalarından satır başları:

        Geçen hafta TÜRK İŞ Başkanlar kurulunu topladık, müzakere yaptık. Asgari ücret 30 milyonu ilgilendiren ücret. Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi. Arkadaşlarımız üç toplantı boyunca evin, marketin durumunu, enflasyonu anlatma imkanı buldular.

        Özellikle TÜRK İŞ'in talebini sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettim. Talebimiz 18 bin liraydı. Yılda iki kez yapılmasıydı. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Burada TÜRK İŞ'in talebini anlatmış oldum. Bu geçim ücreti oldu. Benim burada bir an evvel enflasyon dursun, pazarlığa gerek yok şeklindedir.

        TİSK BAŞKANI AKKOL: TARAFLARIN TÜMÜNE FAYDA SAĞLAYACAK ASGARİ ÜCRET TESPİT EDİLDİ

        TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol "Sayın bakanımız ifade etti. Uzun ve zorlu süreci geride bırakıyoruz. Dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak asgari ücret tespit edildi. Pozitf mesajlarla çalışma hayatına katkı sunmaya gayret ediyoruz." dedi.

        REKLAM

        Akkol'un açıklamalarından satır başları:

        "Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Bazen anlaşılır bazen de anlaşmazlıklar olabilir. Esas olan beraberliğimizdir.

        Kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak bu aileye yakışmaz diye tekrar ifade etmek istiyorum. Biz işverenler olarak hedefimiz ortalama ücretin artması. Belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimizin ilave adımları atma çağrısında bulunmak istiyorum.

        Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bakanımıza bir kez daha cani gönülden teşekkür etmek istiyorum. Enflasyonu hem çalışan kesim hem işçi kardeşlerimiz için ne kadar yıkıcı olduğu bellidir. Komisyon çalışmalarına katkı sunan hükümet, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum."

        İŞVERENE MALİYETİ 23 BİN 502 TL

        Böylece brüt asgari ücret 20 bin 2 liraya yükseldi. Asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti ise 23 bin 502 lira oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        Habertürk Anasayfa