Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini, geçen hafta her iki taraftan gelen olumlu açıklamalara rağmen piyasada temkinli duruşun korunduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu ve ABD Merkez Bankası üyesi Loretta J. Mester'in konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.