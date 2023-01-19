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Zamanla hızlı bir yükseliş ivmesi kazanan ŞOK, günümüzde 10.141 şube sayısına ulaşmıştır. “Yeter de artar” sloganıyla aklımıza kazanan ŞOK marketler zinciri 2001 yılında online olarak sektöre giriş yapmış ve birçok özgün yerli markayı ülkemize kazandırmıştır.

Düşük fiyat politikasıyla ülkemizin 81 ilinde faaliyet gösteren mağaza zinciri gıdadan kozmetiğe, et ürünlerinde sebze meyveye kadar birçok alanda müşterilerine hizmet sunmaktadır. Peki, ŞOK kaçta açılıyor, ŞOK kaçta kapanıyor, ŞOK kaça kadar açık, ŞOK hafta sonu kaça kadar açık, ŞOK çalışma saatleri 2023, ŞOK açılış saati, ŞOK kapanış saati, ŞOK hafta sonu çalışma saatleri kaçla kaç arasındadır? İşte ŞOK market zincirleri hakkında tüm merak edilenler ve detayları…

ŞOK Tarihçesi

Yıldız Holding tarafından 2011 yılında satın alınan ŞOK, “Cepte Şok” uygulamasıyla tek tıkla online alışverişin kapılarını araladı. Artan istihdam gücüyle gençleri çalışma hayatına sokan ŞOK, hem fiyat performans politikası hem de yenilenen mağazalarıyla müşterilerine kolay bir alışveriş deneyimi sunuyor. Diğer marke zincirleri olan BİM ve A101’in önemli rakiplerinden ŞOK, 30.000 dağıtım merkezi ve 30.000’i aşkın çalışanıyla ülkemizin her noktasında müşterilerine hizmet sunmaktadır.

ŞOK Çalışma Saatleri 2023

Şok mağazasının çalışma saatleri ülkemizin bölgelerine göre herhangi bir farklılık göstermemektedir. Standart bir şirket politikasıyla hareket eden ŞOK’un çalışma saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Mesai 09.00’da başlar. Yani mağaza açılış saati 09.00’dur. Mağazanın kapanış saati ise 21.00’dır. Hizmetin aksamaması için vardiyalı usulü çalışma gerçekleştirilir. Bu sebeple mağazada öğle molası saati bulunmamaktadır. İki vardiyalı bu sistemle amaç müşterilere kesintisiz hizmet sunulmasıdır.

ŞOK çalışma saatleri: 09.00 – 21.00

ŞOK Kaçta Açılıyor?

Geniş ürün yelpazesiyle hesaplı alışveriş yapmak isteyen müşterilerin en merak ettikleri soruların başında ŞOK marketler zincirinin açılış saati geliyor. Özellikle ŞOK market zincirlerinin müşterilerine sunduğu indirimli aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenlerin en merak ettikleri sorulardan biri ŞOK mağazasının açılış saatidir. ŞOK mağazası saat 09.00’da açılmaktadır.

ŞOK Kaçta Kapanıyor?

ŞOK’un hafta sonu da hafta içi olduğu gibi standart bir saatte kapanmaktadır. ŞOK mağaza zincirlerinin kapanış saati 21.00’dır.

Şok Kaça Kadar Açık?

09.00’da müşteri alımına başlayan ŞOK saat 21.00’a kadar hizmet sunmaktadır. Kısacası mağazadan eksikliklerinizi saat 21.00’a kadar temin edebilirsiniz.

ŞOK Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Hafta sonu çalışma saatleri hafta içi çalışma saatleriyle aynı olup bir farklılık göstermemektedir. Hafta sonu 09.00’da mağaza açılışı yapılır ve saat 21.00’a kadar hizmet verilir. Yani ŞOK marketler zinciri hafta sonu da 21.00’a kadar açıktır.

Şok Açılış Saati

Ülkemizin 81 ilinde de ŞOK marketlerinin açılış saati aynıdır. Yani doğudan batıya herhangi bir saat farklılığı göstermemektedir. Şok marketinin açılış saati 09.00’dır. Bu saatten itibaren alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz.

ŞOK Kapanış Saati

Özellikle çalışma hayatında olanların merak ettiği mağazanın kapanış saati hafta içi ve hafta sonu 21.00’dır.

ŞOK Hafta Sonu Çalışma Saatleri

ŞOK marketlerinin hafta sonu çalışma saatleri hafta içi çalışma saatleriyle aynıdır. Saat 09.00 – 21.00 arası açık olan ŞOK market zincirlerinin çalışma saatleri dini bayramlar ve özel günlerde farklılık gösterebilir. Ancak bunun dışında çalışma saatleri düzeninde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk