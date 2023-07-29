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        Haberler Alışveriş ŞOK aktüelde beyaz eşyalar ve kamp ürünleri satışa çıktı! 29 Temmuz - 1 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? - Alışveriş Haberleri

        ŞOK aktüelde beyaz eşyalar ve kamp ürünleri satışa çıktı! 29 Temmuz - 1 Ağustos ŞOK aktüel ürünler tam fiyat listesi

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu, birbirinden farklı onlarca ürünü satışa sunuyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan kamp ürünleri, bahçe malzemeleri ve beyaz eşya çeşitleri 29 Temmuz Cumartesi gününden 1 Ağustos'a kadar satışta olacak. İşte 29 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 20:13
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          Türkiyenin en büyük zincir marketlerinden biri olan ŞOK bu hafta onlarca ürünü satışa çıkartıyor. 29 Temmuz - 1 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; kamp sandalyesi, büyük termos, askı salıncak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve klima yer alıyor. İşte haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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