"ŞOK'ta haftasonu fırsatları neler? " sorusu haftanın fırsatlarını kaçırmak istemeyenler kişiler tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta gıda kategorisinden elektrikli ürünler kategorisine kadar birçok fırsat ürünü var. Ayrıca gıda ürünlerinin yanında birçok mutfak eşyası da haftasonu fırsatları içerisinde yer alıyor. İşte, bu haftasonunun ŞOK fırsat ürünleri...