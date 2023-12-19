ŞOK aktüel kataloğu yayında! İşte güncel katalog
ŞOK marketlerde yılbaşı heyecanı başladı. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 19 Aralık aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...
Giriş: 19.12.2023 - 00:33 Güncelleme: 19.12.2023 - 00:33
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ŞOK aktüel ürünlerindeki yılbaşı fırsatları gündeme geldi. Birçok farklı kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var ve hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 19 Aralık kataloğu ile haftanın fırsatları...
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İŞTE 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut