15 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu hafta uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Elektronikten gıdaya, tekstilden temizlik ürünlerine çok sayıda üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA
Alpina 3’lü Cam Ankastre Set 1079 TL
Sinbo Tost Makinesi 139 TL
Renkli Çelik Çay Makinesi 109 TL
Tulu Porselen 12 Parça Yemek Takımı 99 TL
Tulu Porselen Fincan Seti 19,95 TL
Çelik Süzgeç çeşitleri 19,95 TL
Yuvarlak Tepsi 9,99 TL
Çelik Nihale 9,99 TL
Cem Balık Tavası 49,95 TL
Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 89,90 TL
Linka Çay Seti 27,95 TL
Dilimli Kek Kalıbı 19,95 TL
Ayaklı Kase 24,95 TL
Paşabahçe Ölçü Kabı 14,95 TL
Kek Fanusu 9,99 TL
Pasta Börek Kabı 14,95 TL
Renkli Çırpıcı 7,99 TL
Mikser Kabı 7,99 TL
Kurabiye Kalıbı 7,99 TL
Titiz Pratik Süzgeç 9,99 TL
Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası 4,99 TL
Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL
Kurulama Bezi 6,50 TL
25 TL ve Üzeri Alışverişlere Bingo Sıvı Deterjan 20 TL
Sleepy Jumbo 3’lü Paket Bebek Bezi çeşitleri 69,95 TL
Gillette Venüs + Orkid Platinum 24,95 TL
Solo 32’li Tuvalet Kağıdı 29,90 TL
Popart Dudak Koruyucu Stick 6,95 TL
Duru Saf Doğal Banyo Sabunu 9,95 TL
Fax Sıvı Sabun çeşitleri 13,95 TL
Komili Sıvı Sabun çeşitleri 13,95 TL
Dixi Yaban Gülü 10,90 TL
Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı 25,90 TL
Vernel Max Yumuşatıcı 22,90 TL
Perwoll Siyah Renkli 22,90 TL
Ariel Dağ Esintisi Toz Deterjan 49,90 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!