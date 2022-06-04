Skoda'nın C-segment SUV modeli Karoq, markanın son tasarım diliyle yenilendi. Görünüm tazeleyen otomobil, full LED matrix ön far grubu, yeni ön-arka tampon tasarımı, yeni ön panjur tasarımı, arkada uzatılmış tavan spoyleri, gümüş tavan rayları ve yeniden tasarlanan LED arka far grubu ile dikkat çekiyor.
Yenilenen Karoq, panoramik açılabilir cam tavan ve 17-19 inç aralığında değişen aerodinamik özellikli jantlarla da tercih edilebiliyor.
Karoq, 150 PS güç üreten 1.5 TSI benzinli motor ile satışa sunulurken, bu motor 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştirilmiş durumda.
Makyajlı Karoq, 5 farklı temaya sahip 10.25 inç dijital gösterge paneli, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay bağlantı özelliği, kablosuz şarj fonksiyonu ve 10 farklı renge sahip LED iç ambiyans aydınlatması gibi özellikler ile geliyor.
Bununla birlikte yeni Karoq elektrikli bagaj kapağı ve sanal pedal, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, arka yolcular için havalandırma çıkışları gibi donanımlar ile de tercih edilebiliyor.
YERDEN YÜKSEK SUPERB GELDİ
Markanın Türkiye'ye giriş yapan bir diğer modeli ise Superb Combi Scout oldu.
İlk kez Scout versiyonuyla Türkiye’de satışa sunulan Superb Combi, 1.5 benzinli 150 PS motorla satışa sunulan araç, gücünü 7 ileri DSG otomatik şanzımanla ön tekerleklere iletiyor.
Araç, standart modele göre yerden 15 mm daha fazla sürüş yüksekliğine sahip. Bu haliyle 165 mm yerden yüksekliğe sahip otomobil, gümüş rengi ön ve arka tampon koruyucuları, siyah plastik çamurluk kaplamaları, siyah eşikler, alüminyum görünümlü ayna kapakları, krom çerçeveli ön panjur ve 18 inç jantlar gibi özellikler ile geliyor.
4 bin 862 mm uzunluğa, bin 864 mm genişliğe, bin 511 mm yüksekliğe ve 2 bin 841 mm aks aralığına sahip Superb Combi Scout, 630 litrelik bagaj hacmiyle tüm beklentileri aşmayı başarıyor. Arka koltuklar katlandığındaysa aracın bagaj hacmi bin 920 litreye çıkıyor.
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