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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım! Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö tren hattı ne zaman açılıyor, tren durakları ve güzergahı - İş-Yaşam Haberleri

        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un hafızasında yer eden emektar banliyö tren hattının yenilendiğini, 8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 26 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:49
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        • 1

          Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’ni tamamladık. Ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti ve bisiklet gibi imkanları İstanbullularla buluşturacak projemizi pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Tarihi, çevreyi, teknolojiyi ve sosyal yaşamı buluşturan önemli bir projeyi bitirmenin gururunu yaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

        • 2

          İSTANBUL’DA VATANDAŞLARIMIZI AKILLI ULAŞIM ÇÖZÜMLERİNE YÖNLENDİRECEK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

          Uraloğlu, İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirleri arasında zirveye taşımak için dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirterek, "İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Bu projemiz sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

        • 3

          Bakanlık olarak öncülük edilen tüm proje ve yatırımların çevre hassasiyetiyle yapıldığını kaydeden Uraloğlu, “Bütünsel kalkınma esaslı vizyonumuz, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi AB'nin temel yaklaşımlarıyla da birçok ortak paydaya sahip. Kent içi raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra karbon emisyonunu azaltıcı politikalar çerçevesinde yeni nesil yöntemlerle karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyoruz. Bu konuda etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemi oluşturuyoruz." açıklamasında bulundu.

        • 4

          İSTANBULLU VATANDAŞLARIMIZA ŞEHRİN KALBİNDE BÜYÜK BİR YEŞİL ALAN KAZANDIRDIK

          Bakan Uraloğlu, şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerinin gelişmesine verdikleri öneme işaret ederek, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin de bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

        • 5

          Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattın, gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrardan kullanıma hazır hale getirildiğini bildiren Uraloğlu, İstanbul’a şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırdıklarını belirterek şu bilgileri verdi:

        • 6

          "Bu proje; bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte kapsamında yer alan 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 3 yaya üst geçidi, 22 kara yolu ve yaya alt geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi oldu. Ayrıca, Samatya ve Cerrahpaşa'da, sahil yolunu Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşak modernize edilerek alt geçit gabarisini de yükseltip yeniden inşa ettik.”

        • 7

          215 BİN METREKARELİK ALANIN 122 BİN 550 METREKARESİ VATANDAŞLARIN YAYA OLARAK KULLANIMI İÇİN PLANLANDI

          Uraloğlu 215 bin metrekarelik Sirkeci- Kazlıçeşme hattın da çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresini (yüzde 43) demiryolu ulaşımına, 122 bin 550 metrekaresini ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme, rekreasyon alanları olarak düzenlendiklerini belirterek, “122 bin 550 metrekare alanı vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açılmak suretiyle şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olduk.” ifadelerine yer verdi.

        • 8

          Uraloğlu proje ile sadece demiryolu inşası yapmayıp, hat boyunca çevrede yaşayan insanların yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, proje kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluşturarak, yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ettiklerini söyledi.

        • 9

          ‘SİRKECİ-KAZLIÇEŞME HATTI’ TEK YÖNLÜ SEFER SÜRESİ 20 DAKİKA OLACAK

          İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eseri daha tamamladıklarını belirten Uraloğlu, “Sirkeci liman bölgesindeki yeni demir yolu hattı sayesinde Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacak. Projede tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Tescilli istasyonlarda restorasyon işlerini bitirdik. Yeni yapılan Cerrahpaşa ve Kazlıçeşme istasyonlarında imalatları tamamladık. Yenilenen Sirkeci, Cankurtaran istasyonlarını da tamamlandı. Yine toplamda 26 sanat yapısındaki çalışmalar bitirildi. Sinyalizasyon ve elektrifikasyon imalatları ve bisiklet-yürüme yolu imalatı ve peyzaj işleri tamamlandı. Sirkeci-Kazlıçeşme hattı tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        • 10

          PROJE İLE 2023-2053 YILLARI ARASINDAKİ EKONOMİK KAZANÇ 785 MİLYON AVRO OLACAK

          Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancın 785 milyon avro olacağını bildirerek, Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi, dünyanın en önemli metropollerinden olan İstanbul'da da hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam edeceklerini ifade etti.

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