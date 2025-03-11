Sipay’den kadın girişimcilere destek

Fintek firması Sipay, kadın girişimcilere desteğini bu yıl da sürdürdüğünü bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre hazırlanan destek paketi kapsamında fiziki satış yapan kadın girişimcilere Fiziki POS avantajı sunulurken, şirket banka hesabı olmayan kadın girişimciler Sipay Sanal Kart ile ödeme alabilecek. 2.500 TL’lik ücretsiz kargo desteği ve 1 yıl ücretsiz e-ticaret altyapısı içeren pakette 80 bin TL’ye kadar olan satışa yüzde 0 komisyon uygulanacak.

Şirket kurulum yaşının, kampanya başvuru tarihinden en fazla 1 yıl geriye dönük olması gerekirken, şirket kurulumu henüz olmayan kadın girişimciler de işletmelerinin aktif olmasını takiben kampanyadan yararlanmak üzere başvuruda bulunabilecek. Kampanya 31 Mart 2025’e kadar geçerli olacak.

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Sipay İş Ortaklıkları Direktörü Burcu Kaya, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Sipay olarak kadınların iş dünyasındaki varlığını artırmanın kalkınma için kritik olduğunun bilinciyle hareket ediyor ve kapsayıcılığı yalnızca bir ilke değil, işimizin özü olarak görüyoruz. Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında, destek paketlerimizle her yıl kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmelerine ve iş hayatında daha fazla yer almalarına katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda girişimlerini büyütmelerine de yardımcı oluyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da eşitliği güçlendirerek daha kapsayıcı bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz.”