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        Haberler Ekonomi Emlak Sinpaş GYO, 'Paylı Gayrimenkul'ü duyurdu - Emlak Haberleri

        Sinpaş GYO, 'Paylı Gayrimenkul'ü duyurdu

        Sinpaş GYO, satışa hazır durumdaki konutlarını paylı sistemle satışa sunuyor. Yatırımcılar, fiyatına göre 10 pay ya da 20 pay halinde sunulacak konutlardan pay satın alabilecek. 3 ay içinde kira geliri elde edilebilecek, 1 yıl sonra paylar satılabilecek. 6 yılın sonunda konutlar satışa çıkarılacak, pay oranında gelir elde edilebilecek

        Giriş: 03.10.2024 - 13:34 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:34
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        Sinpaş GYO, 'Paylı Gayrimenkul'ü duyurdu
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        Sinpaş GYO, gayrimenkul alımı için yeni bir model olarak sunduğu 'Paylı Gayrimenkul'ü duyurdu.

        Modelde 10 milyon TL altındaki konutlar 10 paya, 10 milyon TL üzerindeki gayrimenkuller 20 paya bölünerek satışa çıkacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre; satın alımın ardından 3 ay içerisinde pay oranında kira geliri elde edilecek. Paylara şirketin sunacağı faizsiz ödeme koşullarıyla sahip olunabilecek. 6. yılın sonunda yapılacak değerleme üzerinden satışa çıkacak konutlardan pay sahipleri payları oranında gelir elde edecek. Pay sahipleri, ilk alımlarının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra, paylarını diledikleri platformda satışa sunabilecekleri gibi 'Sinpaş Paylı Gayrimenkul’ün online satış ağı üzerinden de satış yapabilecekler.

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        "AMACIMIZ YATIRIMCILARA FARKLI ALTERNATİFLER SUNMAK"

        Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, sistem sayesinde, hem düşük bütçeleriyle “Nasıl gayrimenkul yatırımı yapabilirim” diyen küçük yatırımcılara hem de mevcut yatırımlarını çeşitlendirmek isteyenlere farklı seçenekler sunduklarını belirtti. Çelik, "Paylı Gayrimenkul sistemi, hemen teslim projelerde uygulanmaya başlayacak. Böylece yatırımcılar, bütçelerine uygun alternatiflerle ve diledikleri oranda paylarla, hızlı bir şekilde gayrimenkul sahibi olabilecekler. Ayrıca, bu modelin getirdiği esneklik sayesinde, bir konutun tamamını alabilecek güce sahip olan yatırımcılar, tek bir yerden ev almak yerine dilerlerse farklı projelere yatırım yaparak çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturabilecekler" dedi.

        Gayrimenkulün, her dönemde en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu söyleyen Çelik, “Oransal olarak baktığımızda da son 5 yılda bütün Sinpaş konutları yüzde 1412 oranında ortalama değer artışı gösterirken, dolar yüzde 496, mevduat ise yüzde 236 kazanç sağlamıştır. Dolayısıyla yıllar da geçse gayrimenkul her zaman en güvenli yatırım araçlarının başında geliyor" diye konuştu.

        Payların sözleşme ile alınıp devredilebileceğinin altını çizen Çelik, sistem detayları hakkında şunları söyledi: “Yatırımcılar, bankasız ve faizsiz ev sahibi olma şansı yakalayacaklar. Satış fiyatı 10 milyon TL’nin altında olan gayrimenkulleri 10 paya bölerek satışa sunacağız. Peşin satış fiyatı 10 milyon TL ve üstünde olan gayrimenkuller ise 20 eşit paya kadar bölünebilecek. Bu yapı, yatırımcılar için daha erişilebilir ve esnek bir yatırım imkanı sağlayacak. Yatırımcı, payını elinde tuttuğu sürece konutun kira gelirinden payı oranında yararlanacak. Payı aldıktan üç ay sonra kira getirisi elde etmeye başlayacak.”

        Paylı Gayrimenkul sayesinde, yatırımcılara çeşitlendirilmiş bir portföy sunduklarını belirten Çelik, “Yatırımcılar, İstanbul, Ankara, Bursa ve Denizli’de Paylı Gayrimenkul portföyünde bulunan hemen teslim evlerden istedikleri adette pay alma imkanına sahip olacak. Ayrıca dilerlerse kurulacak online pazar yeri üzerinden, 1 yıl sonra paylarını diğer yatırımcılara satabilecek veya ellerindeki payları, Sinpaş’ın belirleyeceği projelerinden yeni ev alımında peşinat olarak kullanabilecekler” açıklamasında bulundu.

        Kiracı bulma, kiracı uygunluk kontrolü, sözleşme yönetimi ve tahsilat gibi süreçler, 'Sinpaş Paylı Gayrimenkul'e hizmet veren emlak gayrimenkul şirketleri tarafından yürütülecek.

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