Simularge'a 350 bin dolar yatırım

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Makine ve uçak mühendisliği alanında yazılımlar geliştiren ve hizmete sunan yerli girişim Simularge, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında yönetilen Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Fonu’ndan yatırım aldı.

Mühendislik ve yapay zekanın buluştuğu dijital ikiz yazılımla yerli sanayiye verimlilik sunmak amacıyla 2018 yılında kurulan Simularge, aldığı 350 bin dolar yatırımı şirketin mevcut ürün portföyünü mükemmelleştirme, hedef pazarlarda müşteri kazanımını hızlandırma ve dijitalleşme & yeşil dönüşümde etkili çözümlere sanayicilerin erişimini kolaylaştırma hedeflerini desteklemek için kullanacağını açıkladı.

Bugüne dek dijitalleşme, simülasyon, veri analitiği ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak fabrikaların üretim süreçlerini iyileştirdiklerini söyleyen Simularge Kurucu Ortağı ve CEO’su Büryan Turan, "Bu yeni ortaklık şirketimize sadece finansal kaynak sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda iş birliği, pazar genişlemesi ve bilgi paylaşımı için heyecan verici fırsatlar sunacak. Bu yatırım sayesinde müşteri memnuniyetini mükemmelleştirmeye, yeni pazarlara açılmaya ve araştırma ve inovasyonu desteklemeye yönelik hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

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Türkiye Kalkınma Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Elif Emirli Altuğ da yatırım ile ilgili olarak, "Yatırımımızın, Türkiye’nin geleceğini şekillendiren teknolojilere olan ilgisini artırarak girişimcilik ekosistemine güç katmasını hedefliyoruz" dedi.