Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 8.119,56 %-1,69
        DOLAR 27,7996 %0,20
        EURO 29,2940 %0,11
        ALTIN 1.693,72 %1,64
        FAİZ 21,96 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 19,93 %2,31
        BITCOIN 26.806,00 %0,26
        GBP/TRY 33,9044 %0,18
        EUR/USD 1,0525 %-0,03
        BRENT 89,45 %4,01
        ÇEYREK ALTIN 2.769,23 %1,64
        Haberler Ekonomi Para Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz - Para Haberleri

        Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkmak istiyoruz

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'tan çıkmak istediklerini belirtti. Şimşek, mevcut politikanın para politikasının ima ettiğinden daha sıkı olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 13:36 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde politika patikası ve ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Şimşek, beklenen enflasyona göre bakıldığında Türkiye'nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL'yi çekici kıldığını ifade etti. Politikanın politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu mesajını veren Şimşek, bu patikada kalacaklarına emin olduğunu vurguladı.

        Kurala dayalı politikaya geri dönmek istediklerini söyleyen Şimşek, Türkiye'de ciddi bir mali konsolidasyona ulaşıldığının altını çizdi.

        İç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, kur korumalı mevduat enstrümanından çıkmak istediklerini de ekledi.

        Gümrük Birliği ile ilgili yorumlarda bulunan Şimşek, Gümrük Birliği'nin günümüz koşullarını karşılamadığı mesajını verdi. Şimşek, Gümrük Birliği'ni hizmet ve tarımla güncellemek istediklerini söyledi.

        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tuğba Anlak cinayetinde yeni karar!
        Tuğba Anlak cinayetinde yeni karar!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Habertürk Anasayfa