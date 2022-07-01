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Sigaraya yeni zam geldi mi? 1 Temmuz güncel ve zamlı sigara fiyatları 2022

Sigara zamlarına ilişkin araştırmalar yeniden iyice artmış durumda. Bir süredir arka arkaya gelen zamların ardından bugün de sigara fiyatlarına zam gelip gelmediği merak konusu olmuş durumda. Peki, 1 Temmuz 2022 Cuma günü itibariyle sigaraya zam geldi mi? İşte ayrıntılar...

01.07.2022 - 18:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sigara fiyatlarına zam gelecek iddiaları yeniden gündemde. Yeni yılın 2. yarısına girilmesiyle beraber sigara fiyatları yeniden merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili son durum....

  • SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 1 TEMMUZ 2022

    1 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sigara kullanıcıları tarafından sigara fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Sigaraya geçtiğimiz günlerde uygulanan %10'luk ÖTV artışı sonrası 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükselmişti. Sosyal medyada ise sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, son fiyatlar da araştırılmaya başlandı.

  • Sigaraya gelen son zam uygulaması sonrası %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam geçtiğimiz ay uygulanmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımadı ancak zam fiyatlara yansıdıktan sonra 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması bekleniyor.

    Aynı zamanda bu sene alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi de sigaralara uygulanmayacak.

  • SİGARAYA 9 TL ZAM MI GELECEK?

    Sosyal medyada sigaraya 9 TL zam geleceği konuşuluyor. Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konuya ilişkin bir açıklama yapmaları bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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