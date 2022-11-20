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Haberler Otomobil Sıfır oto alacaklar dikkat: Matrah düzenlemesinin tarihi belli oldu

Otoda matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek

Bakan Nebati OYDER yetkilileriyle bir araya gelirken sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinin, 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği öğrenildi

Giriş: 20.11.2022 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL
Sıfır oto alacaklar dikkat: Matrah düzenlemesinin tarihi belli oldu
Otoda matrah düzenlemesinin tarihi belli oldu
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AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

AA'da yer alan bilgiye göre Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ELE ALINDI

Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada da ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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