Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

NARLI TURTA TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
1 adet yumurta
9 yemek kaşığı tereyağı
1 adet orta boy rendelenmiş limon kabuğu
1 çay bardağı toz şeker
2.5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Narlı iç harcı için:
3 adet büyük boy nar
1 yemek kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı toz şeker
Servisi için:
3 yemek kaşığı pudra şekeri
Narlı turta nasıl yapılır?
Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı ve yumurtayı karıştırma kabına alın. Toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu katıp karıştırın.
Son olarak elenmiş un ve kabartma tozu katıp tüm malzemeyi toparlanana kadar yoğurun.
Kıvam alıp özleşen hamuru ayrı bir kaba alıp üzerini streç filmle kapladıktan sonra kıvam alması için buzdolabında 25-30 dakika kadar bekletin.
Turtanın iç harcı için; bol suda yıkadığınız narları ortadan ikiye kesin. Bir kaşığın tersiyle vurup tanelerini çıkartın. Beyaz kısımlarını elinizle dikkatli bir şekilde temizleyin.
Ayıklanmış nar tanelerinin yarısının suyunu sıkın. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için taze sıkılmış nar suyunu tel süzgeçten geçirin. Elde ettiğiniz nar suyunu küçük bir sos tenceresine alın. Toz şeker ve nişasta ilavesiyle sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.
Pişirme işleminin sonuna doğru bir kenara ayırdığınız ayıklanmış nar tanelerini ekleyip ocaktan alın.
Isıya dayanıklı, ortalama 24-26 cm'lik tart kalıbını tereyağıyla yağladıktan sonra buzdolabında dinlenen hamurun yarısından bir miktar daha azıyla kaplayın.
Hamurun, kalıbın kenar kısımlarından yukarıya doğru çıkmasını ve kalıbın tırtıklı şeklini almasını sağlayın. Hamur tabanında yırtıklar oluşmamasına dikkat edin. Hazırladığınız narlı iç harcı, turtanın orta kısmını kaplayacak şekilde yayın. Kalan hamuru mutfak tezgahı üzerinde açıp şeritler halinde kesin. Narlı iç harcın üzerine kafes görünümünü alacak şekilde yerleştirin.
Hazırladığınız narlı turtayı, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak turtayı, oda ısısında kısa bir süre beklettikten sonra pudra şekeri ilavesiyle dilimleyerek sevdiklerinizle paylaşın.