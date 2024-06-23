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        Haberler Ekonomi Kripto Para Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama - Kripto Para Haberleri

        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama

        Dün siber saldırıya maruz kaldığını açıklayan kripto para borsası BtcTurk'ten konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 23.06.2024 - 15:09
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        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
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        Kripto para borsası BtcTurk, 22 Haziran 2024 tarihinde bir siber saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı.

        22 Haziran 2024 tarihinde platformdan kontrol dışı çekimler yapılmasına sebep olan bir siber saldırı yaşandığının tespit edildiği, söz konusu siber saldırıdan sadece 10 adet kriptoparanın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilendiği ve varlıkların çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanların güvende olduğu belirtilmişti.

        Açıklamada resmi makamlar ile de iletişime geçildiği ifade edilmiş ve tedbir olarak kriptopara yatırma ile çekme işlemlerinin durdurulduğu, çalışmalar tamamlandıktan sonra kullanıma açılacağı vurgulanmıştı.

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        "İŞLEMLER KADEMELİ OLARAK AÇILMAYA BAŞLANDI"

        Bugün firmadan yeni bir açıklama daha yapıldı.

        Açıklamada "Kriptopara yatırma ve çekme işlemleri, siber saldırıya uğrayan kriptopara cüzdanları hariç olmak üzere, ilk aşamada ERC-20’ye dayalı kripto varlık cüzdanları ile kademeli olarak açılmaya başlanmıştır. Her kripto varlığın sıcak cüzdanı açıldıkça duyurusu yapılacaktır. Türk lirası yatırma ve çekme işlemleri ise kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi.

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;

        BtcTurk | Kripto tarafından kullanıcı bakiyelerini olası kayıplara karşı korumak için sürekli olarak Güvence Fonu tutulmakta olup, siber saldırı sonucu oluşan kayıp bakiyelerini karşılamak üzere Şirket ortaklarının kendi varlıklarından Fona bugün ek kaynak da aktarılmıştır. Güvence Fonuna yapılan bu ekleme sonucunda kullanıcılarımızın platform nezdindeki varlıklarının üzerinde bir tutar BtcTurk | Kripto soğuk ve sıcak cüzdanlarında mevcut bulunmaktadır.

        Siber saldırıya uğrayan kriptopara yatırma çekme işlemleri siber güvenlik ekiplerimizin detaylı çalışmaları tamamlanınca peyderpey açılacaktır.

        Konuyla ilgili gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz, gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.

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