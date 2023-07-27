Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Enerji Shell, ikinci çeyrekte 5.07 milyar dolar kâr açıkladı - Enerji Haberleri

        Shell, ikinci çeyrekte 5.07 milyar dolar kâr açıkladı

        Enerji şirketi Shell, yılın ikinci çeyreğinde 5.07 milyar dolar kâr elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Shell 5.07 milyar dolar kâr açıkladı 
        ABONE OL
        ABONE OL

        Shell'in bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin olarak açıkladığı finansal sonuçlara göre, petrol ile doğal gaz fiyatlarındaki ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretindeki gerileme ve satış hacmindeki düşüş şirketin kârını etkiledi.

        Shell'in söz konusu dönemde 5.07 milyar dolar olarak gerçekleşen kârı, geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 11.5 milyar dolarlık gerçekleşmeye kıyasla keskin düşüş gösterirken, bu yılın ilk çeyreğindeki 9.65 milyar dolarlık karın da oldukça altında kaldı.

        Piyasa beklentisi şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki karının 5.8 milyar dolar olacağı yönündeydi.

        Shell ayrıca yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen 3 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı.

        Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin düşük emtia fiyatlarına rağmen ikinci çeyrekte güçlü operasyonel performans ve nakit akışı sağladığını belirterek, hisse geri alımlarına öncelik vermeye devam edeceklerini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Habertürk Anasayfa