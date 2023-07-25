Shakira'nın uzun zaman sonra yüzü güldü

Yaşadığı zorlu süreci atlatamayacağına inandığını belirten Shakira, "Hayatımda en çok sevdiğim erkek, babam... Ona en ihtiyacım olan zamanda ellerimden kayıp gidiyordu. Onunla konuşamıyordum ya da en yakın arkadaşımdan tavsiye alamıyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: AA, AP, Instagram