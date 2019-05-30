SGK mesai saatleri 2019

Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemini sağlayan ve düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),eski adıyla SSK, Türk vatandaşlarının yaralandığı sosyal güvenlik sistemlerinin uygulandığı kamu kurumudur. Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, kolay erişilebilir ve malî açıdan sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemini yürütmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’deki sosyal güvenlik politikalarını geliştiren ve uygulayan SGK, gerçek ve tüzel kişilere hizmet verir. Kişilerin sosyal güvenlik konusundaki hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırarak gerekli bilgilendirmeleri yapar. Sosyal güvenlik konularında uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yapan SGK, vatandaşların sosyal güvenlik hakları konusunda kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamakla da yükümlüdür. SGK, 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulan bir kamu kurumudur. Eski sosyal güvenlik kurumları Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kurumları birleştirilerek “SGK” adı altında yeniden yapılandırılmıştır. SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlıdır.

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK mesai saatleri hafta içi 08.00–17.00 saatleri arasındadır. Kurum öğle molası tatil vermektedir. Öğlen molası saatleri 12.00–13.00 saatleri arasındadır.

SGK hafta sonları, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca; 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermez.

SGK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

SGK Genel Müdürlüğü, Ziyabey Caddesi, No: 6 Balgat Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır. SGK Genel Müdürlüğüne 0312 207 80 00 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

SGK ile ilgili tüm işlemlerinizi telefon üzerinden ALO 170 hattını arayarak takip edebilirsiniz.