Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sosyal Güvenlik

SGK'dan emekli maaşı açıklaması

SGK emekli aylıklarıyla ilgili "2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır" açıklamasında bulundu

Giriş: 20.01.2023 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
SGK'dan emekli maaşı açıklaması
HABERTURK.COM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik çıkan haberler nedeniyle aşağıda açıklamada bulundu.

Açıklamada sigortalıların aylıklarının, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı hatırlatıldı.

Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarının değişebildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır.

Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir. Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5.500 TL’ye yükseltilmiş olduğundan 5.500 TL’nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oğlunun mezarını ziyarete giderken hayatını kaybetti
Oğlunun mezarını ziyarete giderken hayatını kaybetti
İstanbul'da camilerde
İstanbul'da camilerde "yağmur duası" edildi
24 gün denizde sürüklendi: Ketçapla hayatta kaldı!
24 gün denizde sürüklendi: Ketçapla hayatta kaldı!
Japonya baharda Covid-19'u mevsimsel grip kategorisine almayı değerlendiriyor
Japonya baharda Covid-19'u mevsimsel grip kategorisine almayı değerlendiriyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.