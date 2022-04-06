Diyabet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında Müslümanların akıllarında soru işareti kalmaması için merak edilen soruları cevaplıyor. Bunun yanı sıra kişiler de ramazan ayında oruçlarının bozulup kazaya düşmemesi için özen gösteriyor. Bu kapsamda serum vurmanın orucu bozup bozmadığı her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. İşte, Ramazan ayı boyunca oruç tutmak isteyenlerin merak ettiği serum vurulmak orucu götürür mü? sorusunun detayları.

Serum Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayı içerisinde orucu bozan pek çok durum vardır. Bu kapsamda orucu bozan durumlar diyanet tarafından net bir şekilde çizilse de bazı durumlar mekruh olarak değerlendirilir ya da orucun sevabının azaldığına işaret edilir. İşte bu yüzden kişiler de oruçlu iken, ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmek için oldukça dikkatli davranmaya özen gösterirler. Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan biri ise serum almak orucu bozar mı? sorusudur. Bu noktada serumun içeriği önemlidir. Orucu bozan temel durumlardan biri vücuda enerji veren besin ve içeceklerin tüketilmesidir. Burada vitamin ve gıda takviyesi iğne ve serumlar da vücuda besin olarak girdiği şekilde kabul edildiği için kişinin orucunun bozulmasına yol açar. Bu noktada eğer kişi orucunun bozulmasını istemiyor ise serumu iftardan sonra almayı tercih edebilir. Aksi halde orucu bozulacaktır.

Serum Taktırmak Orucu Bozar Mı?

Kimi kesimler Ramazan ayında oruçlu iken vücuda iğne batmasının da orucu bozduğunu savunur. Ancak bu konu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açık bir şekilde tanımlanmıştır. İğne yolu ile ilaç alanların, bir besin maddesi ve takviye vitamin almaması halinde vücuda iğne girmesi orucu bozmaz. Ancak serum taktırması gereken kişiler, serum içeriği ile vitamin ve gıda takviyesi görmeseler de oruçlarının bozulacağından korkarlar. Bu konuda Diyanet öncelikle hastalık tedavisi devam eden kişilerin oruç tutmamasını önerir. İslam dini hasta olan ve tedavi görmek zorunda olan kişileri oruçtan muaf tutar. Orucunu tutamayan kişiler ise tutamadıkları her güne karşılık bir müslümanın 1 günlük yemeğine denk gelecek şekilde fidye ödemelidir.

Tedavi gören ancak tedavisine iftardan sonra devam etme imkanı olan kişilerin ise serum tedavisinin ertelenmesinde sorun yoksa bunu iftardan sonra yapmaları tercih edilebilir. Eğer tedaviyi erteleme sağlık açısından sorun teşkil ediyorsa kişiler oruç tutmamalıdır. Ancak kişi oruçlu iken bir kriz ya da bayılma sonucunda hastaneye kaldırılmış ve takviye bir serum almışsa bu orucun bozulduğu anlamına gelmektedir. Bu noktada kişi, bozulan orucu yerine bir gün kaza orucu tutmalıdır. Bu kişinin kendi isteği ile orucunu bozmasının dışında kontrol edemediği bir durum olduğu için kefaret orucu tutulmasına gerek yoktur. Kişi sadece 1 günlük kaza orucunu tutabilir.