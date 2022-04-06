Kişiler günlük hayatlarında cilt bakımına özen göstermektedir. Özellikle kadınlar el ve yüz kremleri, maskeleri ve dudak kremlerini kullanmayı daha sık tercih ediyor. Bununla birlikte Ramazan ayında da cilt bakımını aksatmak istemeyen kişiler, cilde krem sürmenin sakıncalarını araştırıyor. İşte krem sürmenin oruca olan etkileri.
Krem Sürmek Orucu Bozar Mı?
Ramazan ayında orucu bozan durumlar arasında kişilerin merak ettiği pek çok konu vardır. Bunlardan biri de krem sürmektir. Krem deri üzerine sürülür ve derinin altında bulunan kılcal damarlar aracılığı ile derinin altına geçer. Ancak bu durum orucu bozan durumlar arasında yer almamaktadır. Çünkü bu bir yeme içme durumu değildir. Bu yüzden de oruç bozulmaz.
Cilt Bakım Ürünleri Orucu Bozar Mı?
Ramazan ayında cilt bakımı ürünlerinin kullanımının oruca etkileri de merak edilmektedir. El kremi, yüz kremi ya da makyaj ürünleri özellikle kadınlar tarafından günlük hayat içerisinde kullanılır. Bu yüzden oruçlarını tutmak isteyen kadınlar cilt bakım ürünleri hakkında araştırma yapmaktadır.
Oruçken Dudağa Krem Sürülür Mü?
Dudaklar pek çok nedenden dolayı kurur. Bu kuruma karşısında hem kadınlar hem de erkekler dudak kremi sürme ihtiyacı duyabilir. Ramazan ayında dudağa sürülen kremin orucu bozup bozmadığı ise büyük merak konusudur. Sağlık için dudağa sürülen tatsız dudak kremleri ya da merhemler orucu bozmaz. Ancak tadı olan dudak kremleri kişilerin orucunu bozmaya sebebiyet verebilir. Ancak dudağa renk vermek için sürülen ruj gün içinde istemsiz bir şekilde yalanabilir. Bu da rujun tadının mideye ulaşmasına yol açar. Bu durumda da orucun bozulduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra kalıcı dudak makyajının orucu bozup bozmadığı da kadınlar tarafından araştırılmaktadır. Kalıcı dudak makyajının orucu bozup bozmadığının cevabı ise hayırdır. Kalıcı makyaj orucu bozan bir durum değildir.
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