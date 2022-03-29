Regl olmak orucu bozar mı?

Ramazan ayıda kişiler orucu bozan durumlar hakkında merak ettiklerini sormaktadır. Ancak kadınlar için bu dönemde hassas olan konuların başında adet olmanın orucu bozup bozmadığı gelmektedir. Adet olmak kadınların kontrolü dışında gerçekleşen bir dönemdir. Bu yüzden kişiler özellikle oruca niyet ettikten sonra adet olduklarında oruçlarının bozulup bozulmadığını ya da bu durumda kaza orucu tutup tutmamaları konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. İşte, adet olunca oruç bozulur mu? sorusu hakkında merak edilen her şey.
Oruçluyken Adet Olmak Kaza Gerektirir Mi?
Oruçlu iken adet olmak orucu bozar mı sorusu için farklı kaynaklardan farklı açıklamalar yapılmaktadır. Bu yüzden kişiler en doğru cevaba ulaşmak için diyanetin cevabını dikkate almalıdır. Bir kişi oruçlu iken adet görmeye başlarsa bu orucunun bozulduğuna işarettir.
Adet Olmak Orucu Bozar Mı?
Regl olmak orucu götürür mü? sorusu diyanet işleri başkanlığı tarafından çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Diyanetin resmi web sitesinde de yer alan açıklamada eğer kadın gece sahura kalkıp oruca niyet ettikten sonra regl görür ise orucu bozulur. Orucu bozulan kadın aynı zamanda bozulan orucun kazasını da tutmak ile yükümlüdür.
Kimi kadınlar oruçluyken adet görmeye başladıklarında iftar saatine kadar oruçlarını bozmamayı tercih eder. Ancak diyanet bu konu hakkında da açıklama yapmıştır. Eğer kişi adet oldu ise burada orucunu devam ettirmek ile yükümlü değildir. İftar vaktini beklemesine gerek yoktur. Beslenmesini gerçekleştirebilir. Bazı durumlardan adet kanı yerine kahverengi akıntılar gelebilir. Bu durumda da kişi bu küçük akıntıları fark etmeyebilir. Ancak bu da orucun bozulmasının sebepleri arasında yer alır. Bu yüzden kadınlar kahverengi akıntı gördüklerinde de oruçlarının bozulduğunu ve kazaya düştüğünü bilmelidir.
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