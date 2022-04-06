Ramazan ayında kan vermek isteyenler ya da kan vermek zorunda kalanlar, oruçluyken kan verilince oruç gider mi? sorusunu sormaya başladı. Tuttukları orucun kazaya düşmemesi için dikkat etmek isteyen kişilerin merak ettikleri soruların cevaplarını ise sizler için derledik. İşte, ramazan ayında kan vermenin orucu bozup bozmadığı hakkında her şey.

Kan Vermek Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayında oruç tutanların en çok merak ettiği konuların başında kan vermenin orucu bozup bozmadığı gelmektedir. İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52’de kan vermenin orucu bozmadığı açık bir şekilde belirtilmiştir. Ancak buna rağmen kişiler ramazan ayı içinde oruçlu oldukları dönemde kan vermekten kaçınmaktadır. Ancak uzmanlar özellikle sağlık kapsamında kan verilmesi gerektiğinde oruçlu olmanın buna engel bir durum olmadığını belirtmektedir. Bunun yanı sıra kan bağışı yapmak isteyenler ise oruçlu oldukları süre içerisinde bundan uzak durmayı tercih edebilir. Bu durumda da oruç bozulmayacaktır ancak vücuttan alınan kan miktarı yüksek olduğu için kişiler de enerji ve güç kaybı meydana gelebilir. Bu yüzden kan verdikten sonra kişilerin şekerli yiyecek ve içecek tüketmeleri gerekir. Bu da oruç tutmaya engel bir süreç olarak karşımıza çıkar.

Kan Almak Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayı içerisinde oruçlu iken kan vermenin orucu bozmadığı ifade edilirken kişiler kan almanın orucu bozup bozmadığını da merak etmektedir. Merak edilen vücuda kan almak orucu bozar mı sorusunun cevabı ise evettir. Vücuda kan almak diyanet tarafından da besin alma olarak değerlendirildiği için orucu bozan durumlar olarak kabul edilir.

Oruçluyken Kan Verilir Mi?

Oruçlu olunduğu süre içerisinde kan vermek orucu bozmayan durumlar olarak kabul edilse de bu görüş içerisinde iki zıt görüş yer alır. Bu zıt görüşe neden olan durum ise hacamattır. Bir görüşe göre hacamat yapan kişinin ve hacamatı yaptıran kişinin vücuttan kan alması ve aldırması peygamber efendimiz tarafından orucu bozan bir durum olarak ifade edilmiştir. Diğer bir görüşte ise peygamber efendimizin oruçlu olduğu süre içinde hacamat yaptırdığı rivayetler arasındadır. Bu rivayet, Buhari, Savm, 32; Ebü Davüd, Savm, 29’da yer almaktadır.

Tahlil İçin Kan Vermek Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayında kişilerin sağlık için tahlil olması gerekebilir. Bu durumda da doktorlar kişilerden kan tahlili ister. Ancak bazı kişiler kan vermenin orucu bozacağı görüşünden dolayı bu tahlillerini geciktirebilir. Öncelikle İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52’de de ifade edildiği gibi kan vermek orucu bozan durumlar arasında yer almaz. Bunun yanı sıra tahlil yaptırmak için vücuttan alınan kan miktarı kişinin kan verdikten sonra baş dönmesi, mide bulantısı ve enerji kaybı gibi sorunlar yaşamasına yol açmayacak kadar az olduğu için kişinin kan verdikten sonra bir takviye almasına da gerek kalmaz. Bu yüzden kişiler ramazan ayı içinde sağlık için kan tahlili yaptırmak zorunda kaldıklarında gönül rahatlığı ile kan verebilirler.