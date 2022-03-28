Ramazan ayında hem kadınların hem de erkeklerin orucu bozan durumlar konusunda araştırması bulunur. Bu dönemde kadınların ise en çok sorduğu soru makyajın orucu bozup bozmadığıdır. İnternet üzerinden ya da diyanetten bu sorunun cevabını almaya çalışır. Sizler için hazırladığımız yazımızda makyaj orucu bozar mı?, Oruçluyken makyaj yapılır mı? sorusunun cevaplarını bir araya getirdik.
Makyaj Yapmak Orucu Bozar Mı?
Ramazan ayında orucu bozan şeyler arasında kişilerin cinsel ilişkiye girmesi, şehvete düşmesi, yemek yemesi, sigara içmesi gibi durumlar yer alır. Makyaj ise vücuda giren bir madde değildir. Bu yüzden orucu bozduğu yönünde bir yorum bulunmak. Makyaj yapmak orucu bozar mı diyanet tarafından da cevaplanan sorular arasında yer alır. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre makyaj yapmak orucu bozmaya neden olmaz.
Kalıcı Makyaj Orucu Bozar Mı?
Makyaj yapmak orucu bozar mı? sorusunun yanı sıra kalıcı makyaj yapmak orucu bozar mı sorusu da merak konusu olmaya devam etmektedir. Kalıcı makyajın orucu bozup bozmaması ile ilgili diyanet tarafından ya da uzmanlar tarafından yapılan herhangi bir açıklama yoktur. Bu yüzden kalıcı makyaj orucu bozar mı sorusunun cevabı için makyaj orucu bozar mı hakkında yapılan dikkate alınabilir. Çünkü orucu bozan nedenlerin başındaki temel unsur vücuda dışarıdan besin girmesidir. Kalıcı makyajın ise böyle bir etkisi yoktur.
Göz Makyajı Yapmak Orucu Götürür Mü?
Göze yapılan makyajın orucu bozduğu ya da sevabını azalttığı yönündeki yorumları dikkate alınmamalıdır. Göz makyajının yapılması ile vücuda dışarıdan herhangi bir madde, besin ve sıvı girişi olmaz. Bu yüzden orucu bozma durumu yoktur. Diyanet tarafından da yapılan yorumlarda saç boyasının ve makyajın orucu bozan etkenlerin dışında olduğu açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala doğru bilgi için bu konuda diyanet tarafından yapılan açıklamalar dikkate alınmalıdır.
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