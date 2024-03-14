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        Haberler Ramazan Kusmak orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı: Oruçluyken kusmak orucu bozar mı, kefaret gerektirir mi?

        Kusmak orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı: Oruçluyken kusmak kefaret gerektirir mi?

        Ramazan ayının başlamasıyla beraber orucu bozan çeşitli durumlar araştırılmaya başladı. Müslümanlara farz olan oruç ibadetini yerine getirenler oruçluyken kusmanın orucu bozup bozmadığını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı "Kusmak orucu bozar mı?" sorusunun yanıtını paylaştı. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:35
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        İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadeti Ramazan ayı boyunca eda edilecek. Bilerek ya da kazayla gerçekleşen belirli davranışlar orucu bozabilir ve bu durumlarda dikkatli olunmalıdır. Peki, kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusmak orucu bozar mı, kefaret gerektirir mi? İşte, Diyanet'in konuya ilişkin açıklaması...

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        KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

        Oruçluyken, orucu bozan ya da zarar veren bazı durumlar bulunur. Bu yüzden kişiler orucu bozan durumlar hakkında araştırma yapmaktadır. Ramazan ayında en çok sorulan sorulardan biri ise kusma ile ilgilidir. Kimi kesimler ağız dolusu kusma ile az kusma arasında fark olduğunu ifade eder. Ancak bilinmelidir ki istem dışı meydana gelen kusmalar orucu bozmaya yol açmaz. Ancak kişi kendi isteği ile kusarsa o zaman orucu bozulur.

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        ORUÇLUYKEN KUSMAK KEFARET GEREKTİRİR Mİ?

        Oruçluyken kustuktan sonra kişiler ne yapması gerektiğini de merak eder. Eğer kişi kendi isteği ile kustuysa o andan itibaren orucu bozulur ve kefaret orucuna düşer. Eğer kişi istemeden kusarsa orucu bozulmaz. Ancak kustuktan sonra dayanamayıp su içer ise burada orucu bozulur. Fakat bu durum kefaret değil kaza olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde de İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226 ‘de bu durumda kişinin günü gününe kaza orucunu tutması gerektiğini belirtilmiştir.

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        İSTEMEDEN KUSUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

        Eğer kişi oruçlu olduğu süre içerisinde istemeden kusuyorsa bu durum, Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25 ‘de şöyle açıklanmıştır: Oruçlu olan kişi, istemeden, kendi hakimiyeti dışınca kusarsa burada oruç bozulmaz ve kaza yapması gerekmez. Eğer kişi kendi rızası ile kustuysa o zaman kaa orucunu yerine getirmelidir.

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        NE KADAR KUSMAK ORUCU BOZAR?

        Oruçluyken kusma orucu bozar mı sorusunun yanı sıra kusmanın miktarı da merak edilir. Kişiler az kusma ile ağız dolusu kusma arasında fark olduğunu düşünür. Ancak oruç sırasında kusmanın ne kadar gerçekleştiği önemli değildir. Önemli olan kişinin kendi isteği ile kusup kusmadığıdır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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