Diyanet'e göre öpüşmek orucu bozar mı? Dudaktan öpüşmek kefaret gerektirir mi?

EŞLERİN ÖPÜŞMESİ ORUCU BOZAR MI?

Diyanet'in resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre eşlerin birbirini öpmesi ve sarılması orucu bozmaz. Ancak öpüşmede ileri gidilirse oruç bozulur ve güne gün kazası gerekir.