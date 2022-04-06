Ramazan ayında cinsel ilişkiye girmek, şehvete kapılmak ya da boşalmak orucu bozan durumlar arasında yer almaktadır. Ancak bunun yanı sıra kişinin uykuda, bilincinin dışında cünüp olmasının da orucu bozup bozmadığı merak edilmektedir. İhtilam ile tanımlanmasının yanı sıra halk arasında rüyalanmak olarak da bilinen bu durumun orucu bozup bozmadığını sizler için araştırdık. İşte, oruçluyken rüyalanmak orucu götürür mü? sorusunun cevapları.
Rüyalanmak Orucu Bozar Mı?
Günlük hayatta da kişilerin sıkça başına gelen rüyalanmak durumunun Ramazan ayında orucu bpzmaya neden olup olmadığı kişiler tarafından merak edilmeye devam edilmektedir. Rüyalanmak, (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220’de orucu bozmayacağı şeklinde açıklanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda da kişinin cünüp bir şekilde sabahlamasının orucu bozmadığı ifade edilmiştir. Ancak açıklamalarda aynı zamanda cünüp olan kişinin sabah namazına kadar gusül abdesti alması gerektiği eklenmiştir. Bunun nedeni ise gusül almayan kişinin namaz da kılamayacağıdır. Bu yüzden kişi rüyalandıktan sonra gusül abdestini alarak orucunu tutmaya devam edebilir.
İhtilam Olmak Orucu Bozar Mı?
İhtilam olmak, oruçlu iken herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Bu yüzden kişiler ihtilam olduktan sonra oruçlarının zarar görüp görmediğini merak ederler. Ancak dini kaynaklarda da ihtilam olmanın orucu bozmadığı ifade edilmiştir.
Oruca Niyet Ettikten Sonra Rüyalanmak Orucu Bozar Mı?
Oruca niyet ettikten sonra rüyalanmak orucu bozan durumlar arasında yer almaz. Çünkü rüyalanmak kişilerin bilinç dışı yaşadıkları bir durumdur. Ancak kişinin rüyalandıktan sonra hemen gusül abdesti alması gerekmektedir. Bilerek ve isteyerek cünüp bir halde durmak oruca zarar verir. Bu yüzden kişi sabah namazını geçirmeden banyo yapmalıdır. Banyo yaparken de dikkatli olunmalıdır. Özellikle ağza ve buruna su verilirken boğaza su kaçmamasına dikkat edilmelidir. Eğer gusül abdesti sırasında boğaza su kaçar ise bu kişinin orucunun bozulmasına yol açar. Oruçlu kişi bu durumda bir günlük kaza orucu tutmakla yükümlü olur.
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