Bu yıl 5. kez verilen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Sermaye Piyasaları Ödülleri sahiplerini buldu. Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak 'Pandemi Gölgesinde Büyük Finansal Dönüşüm' başlıklı haberi ile 'Sermaye Piyasası Haberi Ödülü'nün sahibi oldu.
Rahim Ak, faiz oranlarının düşmesinin yanı sıra pandemi döneminin etkisiyle borsaya yeni 350 bin yatırımcının geldiği ve finansal okur yazarlığı olmayan bu yatırımcıların küçük şirket hisselerine yönlendirilerek borsa şirketlerinde anormal fiyat hareketleri oluştuğunu konu alan, içinde manipülatörlerin yöntemlerinin ve fiyat bazlı analizlerin yer aldığı 7 haberden oluşan bir yazı dizisi hazırlamıştı.
Ödüle layık görülen haber, bu ses getiren yazı dizisinin bir parçasıydı.
SPK ve Borsa İstanbul konunun Haberturk.com tarafından gündeme taşınmasının da etkisiyle harakete geçip yatırımcıları bilgilendirme metinleri yayımladı. Özellikle Twitter'da manipülatif amaçlı yapılanmalar kuranlara cezalar yağdı.
Bu arada Basın Ödülleri kategorisinde Sermaye Piyasası Yazarı Ödülü'nün sahibi de Haberturk.com köşe yazarı Gökhan Şen oldu.
Gökhan Şen, 3 bölümden oluşan yazılarında borsanın kolay lokma olmadığını ve burada var olabilmek için yatırımcıların yapması gereken doğruları, yatırım yapmaya karar vermiş tasarruf sahipleri için aracı kurumların, borsanın ve düzenleyicinin neler yapmaları gerektiğini değerlendirmişti.
Basın Ödülleri kategorisinde Sermaye Piyasası TV Programı Ödülü-2019’u BloombergHT'de Barış Esen'in Küresel Piyasalar programı kazandı.
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