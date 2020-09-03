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Haberlerİş-Yaşam

Sermaye Piyasaları'ından Haberturk.com'a çifte ödül

Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak, 'Pandemi Gölgesinde Büyük Finansal Dönüşüm' başlıklı haberiyle TSPB'nin Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında verilen 'Sermaye Piyasası Haberi Ödülü'nin sahibi oldu. Rahim Ak'ın yazı dizisi manipülatörlerin küçük yatırımcıları kandırmak için kullandığı yöntemleri ortaya koymuş, konuyu gündeme taşıyarak yetkililerin harekete geçmesinde etkili olmuştu. Haberturk.com köşe yazarı Gökhan Şen de 'Sermaye Piyasası Yazarı Ödülü'nün sahibi oldu

03.09.2020 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL
Rahim Ak
HABERTURK.COM

Bu yıl 5. kez verilen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Sermaye Piyasaları Ödülleri sahiplerini buldu. Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak 'Pandemi Gölgesinde Büyük Finansal Dönüşüm' başlıklı haberi ile 'Sermaye Piyasası Haberi Ödülü'nün sahibi oldu.

Rahim Ak, faiz oranlarının düşmesinin yanı sıra pandemi döneminin etkisiyle borsaya yeni 350 bin yatırımcının geldiği ve finansal okur yazarlığı olmayan bu yatırımcıların küçük şirket hisselerine yönlendirilerek borsa şirketlerinde anormal fiyat hareketleri oluştuğunu konu alan, içinde manipülatörlerin yöntemlerinin ve fiyat bazlı analizlerin yer aldığı 7 haberden oluşan bir yazı dizisi hazırlamıştı.

Ödüle layık görülen haber, bu ses getiren yazı dizisinin bir parçasıydı.

SPK ve Borsa İstanbul konunun Haberturk.com tarafından gündeme taşınmasının da etkisiyle harakete geçip yatırımcıları bilgilendirme metinleri yayımladı. Özellikle Twitter'da manipülatif amaçlı yapılanmalar kuranlara cezalar yağdı.

Bu arada Basın Ödülleri kategorisinde Sermaye Piyasası Yazarı Ödülü'nün sahibi de Haberturk.com köşe yazarı Gökhan Şen oldu.

Gökhan Şen, 3 bölümden oluşan yazılarında borsanın kolay lokma olmadığını ve burada var olabilmek için yatırımcıların yapması gereken doğruları, yatırım yapmaya karar vermiş tasarruf sahipleri için aracı kurumların, borsanın ve düzenleyicinin neler yapmaları gerektiğini değerlendirmişti.

Basın Ödülleri kategorisinde Sermaye Piyasası TV Programı Ödülü-2019’u BloombergHT'de Barış Esen'in Küresel Piyasalar programı kazandı.

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